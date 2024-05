Ministerstvo školstva chce vyzbierať aktivity na vytvorenie praktickej príručky zameranej na ranné kruhy, zdieľať ich môžu školy aj jednotlivci

Ministerstvo školstva výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce vyzbierať aktivity na vytvorenie praktickej príručky zameranej na ranné kruhy.

Hlavné výhody

Ako informovalo, ponúka priestor na zdieľanie overených a psychologicky bezpečných aktivít z ranných kruhov, na vytvorenie príručky pre školy, ktorá by mala obsahovať aj príklady dobrej praxe z ranných kruhov pre všetky vekové kategórie.

„Medzi hlavné výhody pravidelného realizovania ranných kruhov patrí budovanie láskavých a kvalitných vzťahov medzi deťmi a žiakmi, podpora pozitívnej klímy v triede a pocit bezpečia či posilňovanie pocitu súdržnosti. Ranné kruhy pôsobia tiež ako preventívna pomôcka voči sociálno-patologických javom ako šikana,“ priblížil rezort školstva.

Vznik v budúcom školskom roku

Aktivity môžu zdieľať školy, občianske združenia, ale aj jednotlivci, ktorí majú záujem podieľať sa na tvorbe príručky a pravidelne realizujú ranné kruhy. Aktivity budú vyhodnotené a príručka by mala vzniknúť v budúcom školskom roku.

„Autori a autorky aktivít, ktoré sa dostanú do finálnej verzie, budú uvedení ako spoluautori a spoluautorky,“ uviedlo MŠVVaM SR. Tí, ktorí sa chcú zapojiť, by mali poslať popis aktivít, spolu s cieľmi, potrebnými materiálmi a postupom, a uviesť tiež svoje meno a organizáciu. Zapojiť sa možno do 30. júna 2024, a to mailom na adresu podpora@minedu.sk.

„Ako predmet e mailu uveďte „Ranné kruhy_meno vašej školy/organizácie/vás“,“ dodalo ministerstvo.