Ministerstvo školstva finalizuje rokovania o nájomnej zmluve na nové priestory

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR finalizuje rokovania o nájomnej zmluve na nové priestory pre ministerstvo. Rezort školstva pre agentúru SITA uviedol, že v štádiu finalizácie je ako znenie nájomnej zmluvy, tak aj pripomienkovanie sekciami ministerstva. Zmluva by následne mala byť podpísaná.

Ministerstvo doplnilo, že v súčasnosti sa dokončuje i rozmiestňovanie zamestnancov v nových priestoroch, a to z dôvodu, aby priestory mohli byť upravené podľa požiadaviek MŠVVaM SR. Následne by sa zamestnanci mali postupne presťahovať do nových priestorov.

Presťahuje sa do konca roka

„Proces sťahovania je plánované do konca tohto kalendárneho roka, pričom ministerstvo bude dbať na to, aby aj počas procesu sťahovania plynulo a efektívne zabezpečovalo všetky svoje úlohy a povinnosti,“ uviedol rezort školstva.