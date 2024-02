Kresťanskí demokrati podporujú iniciatívu ministra Druckera obmedziť používanie telefónov na školách,

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) malo obmedzenie používania mobilných telefónov na školách už vo svojom volebnom programe, preto hnutie víta iniciatívu ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD).

„Odborníci KDH na školstvo Ján Horecký a Martin Šmilňák upozorňujú, že nadmerné používanie mobilných telefónov negatívne ovplyvňuje psychosociálny vývin detí a mládeže,“ uviedlo hnutie vo svojom stanovisku.

Rezort školstva predstavil stratégiu, ktorá by mala pomôcť zlepšovaniu duševného zdravia detí a mládeže. V rámci nej hovorí o tom, že na prvom stupni základných škôl by sa mohlo zakázať používanie mobilných telefónov. Od roku 2022 bola regulácia mobilov na individuálnom rozhodnutí školy.

„Ukazuje sa, že používanie mobilných telefónov v rámci tried a vyučovania zhoršuje pozornosť žiakov. Na jednej strane si uvedomujeme, že využívanie moderných technológií je nevyhnutné pre rozvoj a pre podporu vzdelávania, ale z dát tých krajín, ktoré využívajú technológie vo veľkom, sa ukazuje, že na konci dňa majú horšie výsledky vo vzdelávaní, ak je intenzita používania digitálnych technológií príliš veľká,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Na odporúčaniach pracuje skupina zhruba dvadsiatich odborníkov a akademikov z externého prostredia. Návrh usmernenia by mal byť hotový do konca marca, zrejme bude vo forme vyhlášky ministerstva.