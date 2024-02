Progresívne Slovensko navrhuje prijať nový zákon o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) navrhujú prijať nový zákon o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa. Cieľom je nanovo zadefinovať a nastaviť príspevok na starostlivosť.

Nárok naň by sa tak mal predĺžiť až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Zároveň navrhujú navýšiť sumu na 450 eur.

Účel príspevku

Zmení sa aj nárok na jeho poberanie, a to tak, aby ho mohli využívať aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. Poslankyne chcú taktiež zaviesť súbeh tohto príspevku s rodičovským príspevkom, a to v prípade, ak sú v rodine dve alebo viac detí.

Predkladateľky navrhujú, aby príspevok mohli čerpať všetci rodičia, ktorí sa preukážu pracovným pomerom. Účelom príspevku je taktiež podporenie zamestnanosti a vytvorenie podmienok, ktoré im umožnia zosúladiť ich pracovný, osobný a rodinný život.

„Nárok na príspevok na skôr narodené dieťa bude mať aj rodič, ktorý v tom čase poberá rodičovský príspevok na mladšie dieťa. Tento príspevok budú môcť využiť aj rodiny s deťmi, ktorým nevznikol nárok na tzv. predĺžený rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku účinného od 1. augusta 2023. Ide o tých rodičov s deťmi, ktorí z rôznych dôvodov nestihli riadny zápis do materskej školy v mesiaci máj, a teda nemajú nárok poberať predĺžený rodičovský príspevok,“ uvádzajú poslankyne v návrhu.

Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Dodávajú, že príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa budú môcť títo rodičia poberať dovtedy, kým im nevznikne nárok na predĺžený rodičovský príspevok, alebo kým ich dieťa nenastúpi na povinnú školskú dochádzku.

Účelom predložených zmien je zvýšiť efektivitu čerpania príspevku na starostlivosť, ktorý sa podľa poslancov v súčasnosti veľmi málo čerpá. Je to najmä z dôvodu, že na Slovensku existuje aj rodičovský príspevok, na ktorý má nárok rodič každého dieťaťa do troch rokov a taktiež predĺžený rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či rodič pracuje alebo nie.