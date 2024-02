Drucker kritizuje využívanie zdrojov v slovenskom školstve. Financie treba využiť zmysluplne, hovorí (video)

Máme k dispozícii zdroje, ktoré môžu pomôcť slovenskému školstvu. Je ale potrebné využiť ich zmysluplne. Na tlačovej besede na pôde Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, venovanej čerpaniu eurofondov a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

„Stále sú tu reči o tom, ako školstvu chýbajú peniaze. Keď sa však pozrieme do minulosti, aj na súčasný stav, koľko zdrojov je tu k dispozícii, predovšetkým európskych, a ako neefektívne a nezmysluplne sme ich čerpali, alebo aj nečerpali, tak si myslím, že toto nemožno nazvať tak ako v prípade PISA národnou tragédiou. Toto nazvem národnou hanbou,“ vyjadril sa minister.

Viacero problémov

V kontexte rokovaní s Európskou komisiou o zmenách, tiež považuje za potrebné konať rýchlo, vzhľadom na to, že už o niekoľko mesiacov nebudú mať zmeny v čerpaní prostriedkov význam, keďže bude treba plniť záväzky a míľniky.

V prípade plánu obnovy vníma Drucker viacero problémov. V prvom rade ide o nezáujem samospráv o budovanie kapacít materských škôl. Minister si myslí, že to nezodpovedá potrebám samospráv, a to vzhľadom na demografický vývoj, a tiež minulú výstavbu. Problematická je i dvojzmenná prevádzka škôl, pri tej šéf rezortu školstva zdôraznil, že mnohé nové projekty sú umiestnené v blízkosti rómskych osád, čo ale koliduje s cieľom eliminovať segregáciu.

„Tam, kde je to možné, zjednodušujeme podmienky čerpania. Aktívne a opakovane rokujeme so samosprávami a zriaďovateľmi, aby sa do investičných projektov prihlásili. Zároveň sme vyvolali rokovanie s Európskou komisiou o možnej revízii plánu obnovy, aby viac zodpovedal reálnym potrebám a zároveň plnil cieľ, ktorý si Slovensko stanovilo – a tým je kvalitné a inkluzívne vzdelávanie,“ uviedol Drucker. Za problém označil i budovanie digitálnej infraštruktúry, kde podľa neho chýba rámcový koncept, v tomto prípade ale nebola avizovaná požiadavka na revíziu

Nezrovnalosti vo výške takmer 60 miliónov eur

V prípade eurofondov minister Drucker konštatoval, že po analýze zachytili viac než tri stovky nezrovnalostí z predošlých programových období, ktoré sa týkajú sumy bezmála 60 miliónov eur.

„Celková výška nezrovnalostí automaticky neznamená, že o celú sumu prídeme. Upozorňujeme však na to, že mnohé z problémových prípadov sú už dnes veľmi ťažko vymáhateľné, respektíve nevymožiteľné,“ poznamenal Drucker s tým, že je možné, že rezort príde o prostriedky. Konštatoval i zanedbaný stav prípravy niektorých projektov v aktuálnom programovom období na roky 2021 až 2027.

Aktuálne majú z eurofondov k dispozícii približne 1,1 miliardy eur, pričom zhruba polovica je určená na výskum a vývoj, a približne polovica na vzdelávanie. Poukázal na problémy napríklad pri výškach alokácií či zaradenia projektov do harmonogramu bez stanovenia sumy, ktorú chcelo ministerstvo vyčerpať.

„V súčasnosti dokončujeme návrh revízie pre oblasť vzdelávania, aj pre oblasť výskumu a vývoja. V súlade s uznesením vlády budú zmeny pripravené do 6. marca tak, aby sme ich mohli poskytnúť partnerom na pripomienkovanie. Zmeny dohodnuté s Európskou komisiou a našimi partnermi budú súčasťou revízie Programu Slovensko 2021-2027,“ uzatvára šéf rezortu školstva.