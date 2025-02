Mesto Košice a Filozofická fakulta UPJŠ pripravujú prieskum duševnej pohody žiakov a učiteľov základných škôl

Mesto Košice a Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach pripravujú prieskum duševnej pohody žiactva a učiteľstva na základných školách v metropole východu. Ako samospráva informovala, prieskum by mal prebehnúť v apríli a máji tohto roka, na sedemnástich ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto. Zúčastniť by sa ho malo prinajmenšom 34 tried šiestych a ôsmych ročníkov na vybraných ZŠ.

„Počas vyplňovania testu žiakmi nebudú prítomní ich pedagógovia, ale iba zástupcovia FF UPJŠ, ktorí im zodpovedia aj na ich prípadné otázky. Do prieskumu sa takisto anonymne zapoja aj učitelia danej školy. Ich anonymizované odpovede v elektronickej forme budú zaznamenané prostredníctvom zapožičaných notebookov, resp. sa na to využijú školské počítače,“ približuje mesto Košice.

Potrebná je aj súčinnosť rodičov

Na priebeh prieskumu budú dohliadať zamestnanci a študenti FF UPJŠ. Fakulta v rámci svojho vedeckovýskumného zamerania zaistí prípravu prieskumu, zber dát aj ich odborné spracovanie.

Cieľom prieskumu je zistiť, v akom prostredí fungujú deti i pedagógovia a získať informácie o ich duševnom zdraví. Tie by mohli byť zakomponované do koncepcie rozvoja ZŠ v Košiciach. K prieskumu ale bude potrebná aj súčinnosť rodičov, mesto dúfa, že čo najviac ich poskytne informovaný súhlas školám.

Prieskum bude vyhodnocovaný po začatí budúceho školského roka (2025/2026). „FF UPJŠ má spracovať a vyhodnotiť zber dát a vypracovať mestu Košice odporúčania vyplývajúce z výsledku prieskumu. Konkrétne opatrenia, vyplývajúce z prieskumu, sa majú realizovať prostredníctvom Psychosociálneho centra mesta Košice a školských psychológov, ktorých má k dispozícii každá základná škola v meste,“ uvádza mesto.

Ako uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH), riaditelia škôl iniciatívu privítali a prejavili o ňu záujem, keďže chcú mať spätnú väzbu o duševnom zdraví svojich žiakov. „Niektorí majú obavy, že sa do výberu meraných škôl nedostanú. Avšak získané výsledky budú objektívnym ukazovateľom pre nastavenie procesov vo všetkých školách. Pomôžu nám nastaviť ďalšie aktivity a osvetu na podporu duševného zdravia detí a vytvoriť im lepšie prostredie a psychickú pohodu. Takisto nám pomôžu efektívnejšie pomáhať v oblastiach, ktoré nám vyjdú ako problémové,“ vraví.

Výsledky odprezentujú za celé mesto

Výsledky ale budú odprezentované za celé mesto, nie za jednotlivé školy. Konkrétne údaje od žiactva a učiteľstva nedostanú ani tretie strany, vedenie predmetných škôl či samotné mesto. Ak to bude potrebné, na zlepšenie situácie sa príjmu opatrenia na konkrétnej škole.

„Chceme vykonať skríning duševného zdravia u žiakov a učiteľov. Zameriame sa na viacero, či už pozitívnych alebo negatívnych faktorov. Potrebujeme mať dáta, aby sme mohli nastaviť intervencie do ZŠ. Sme zárukou toho, že celý výskum bude po všetkých stránkach správne zabezpečený. Zber dát je dobrovoľný a anonymizovaný. Nebudeme hodnotiť, diagnostikovať ani porovnávať samotné školy, ale ide nám o zistenie stavu duševného zdravia na ZŠ v Košiciach,“ vraví prodekanka pre pedagogickú činnosť FF UPJŠ Beáta Ráczová.

Podobný prieskum sa od vlaňajšieho novembra do tohtoročného januára konal na 67 školách po celom Slovensku. Participovalo na ňom 1 120 žiakov 7. ročníkov ZŠ. Cieľom bolo zistiť, ako sa deti cítia v rodine, škole i vzťahoch, a tiež ako vnímajú bezpečie a aké majú obavy.

Ako uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško, z výsledkov vyplynulo, že deti najväčšmi trápi téma duševného zdravia. Cítia sa ohrozené úzkosťami, depresiami a samovraždami. „Ukazuje sa, že duševné zdravie je tá najväčšia pandémia, čo trápi deti. Zistili sme u nich až 30-percentný nárast úzkosti a depresie. Až 1800 detí mesačne hľadá na internete výraz chcem sa zabiť. Situácia je alarmujúca, keď chceme nájsť riešenie, musíme poznať pravdu. Tento výskum je preto veľmi dôležitý,“ uviedol Mikloško.