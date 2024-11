Druckerovo ministerstvo spúšťa tretie kolo registrácie pre školy, ktoré chcú od nového roka učiť po novom

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa tretie kolo registrácie pre základné školy, ktoré chcú od nového roka učiť podľa nového vzdelávacieho programu. Registrovať sa môžu do 6. decembra, a to na stránke www.vzdelavanie21.sk.

Ako uviedol rezort školstva, tieto školy sa do zavádzania nového kurikula zapoja od budúceho školského roka. Pripoja sa tak k takmer piatim stovkám základných škôl, ktoré sa už zapojili v predošlých dvoch kolách registrácie a učia po novom.

Zapojenie nie je nezáväzné

Registrácia je nezáväzná, avšak ministerstvo potrebuje poznať záujem škôl, aby mohlo pripraviť podporu pre tieto školy, a to vrátane odhadu finančných a personálnych kapacít.

„Je pre nás dôležité vedieť, koľko škôl sa chce zapojiť, aby sme ich mohli čo najlepšie podporiť v tomto prelomovom období. Usilujeme sa, aby školy a učitelia dostali potrebnú pomoc načas a prechod na nový program zvládli ešte pred začiatkom školského roka,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Pre školy, ktoré prejavia záujem o učenie podľa nového kurikula je pripravený prístup k špecializovaným kurzom a podpore od lektorov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). Pomocnú ruku im podajú aj mentori regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU), ktorí ich prevedú zmenami v školských vzdelávacích programoch.

Rezort školstva doplnil, že podporu pre školy ešte spresnia po uzatvorení registrácie v decembri tohto roka. Školy už teraz dostávajú podporu pri prechode na nové kurikulum, napríklad v podobe bezplatných online kurzov v rámci projektu Učiteľ 21. storočia, ktoré ponúka NIVaM.

Cieľ nového kurikula

Kurzy sú dostupné pre všetkých učiteľov materských, základných i stredných škôl, a to bez ohľadu na to, či je škola zapojená do zavádzania nového kurikula. Ďalšie kurzy a programy vzdelávania sa pripravujú aj na rok 2025. Cieľom nového kurikula je pripraviť deti na výzvy súčasnosti a život v 21. storočí. Od školského roka 2026/2027 budú podľa nového školského vzdelávacieho programu učiť všetky školy.

„Zmeny vo vzdelávaní zavádzame krok za krokom, aby sme školám a učiteľom dali čas sa na ne riadne pripraviť a poskytli im potrebnú podporu. Naším cieľom je, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy, pričom kladieme dôraz na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme. Tieto zručnosti sú kľúčové pre ich budúcnosť, či už v práci, alebo v každodennom živote,“ ozrejmil šéf rezortu školstva.