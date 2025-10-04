Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií

Venovali sa najmä spolupráci v oblasti školstva a umelej inteligencie.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peter Pellegrini, Mathias Cormann
Prezident SR Peter Pellegrini a generálny tajomníko OECD Mathias Cormann. Foto: www.facebook.com
Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)Mathiasom Cormannom. Ako prezident uviedol na sociálnej sieti, teší ho, že Slovensko si tento rok pripomína už 25 rokov členstva v OECD.

Táto prestížna medzinárodná organizácia združuje najvyspelejšie krajiny sveta a poskytuje nám priestor na spoluprácu s expertmi OECD aj pri hľadaní a nastavení vízie Slovenska ako modernej a vyspelej krajiny,“ prízvukovala hlava štátu.

Pellegrini priblížil, že jeho stretnutie s Cormannom sa nieslo v duchu priateľských diskusií, v rámci ktorých sa venovali najmä spolupráci v oblasti školstva a umelej inteligencie. Generálny tajomník OECD podľa jeho slov prisľúbil účasť na významnom AI fóre, ktoré bude koncom novembra hostiť Bratislava.

Mathias, vážim si podporu a priazeň, ktoré Slovensku prejavujete, a verím, že spolupráca s OECD nám otvorí ďalšie možnosti na budovanie modernej a konkurencieschopnej spoločnosti,“ uzavrel prezident.

