Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií

Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)Mathiasom Cormannom. Ako prezident uviedol na sociálnej sieti, teší ho, že Slovensko si tento rok pripomína už 25 rokov členstva v OECD.
„Táto prestížna medzinárodná organizácia združuje najvyspelejšie krajiny sveta a poskytuje nám priestor na spoluprácu s expertmi OECD aj pri hľadaní a nastavení vízie Slovenska ako modernej a vyspelej krajiny,“ prízvukovala hlava štátu.
Pellegrini priblížil, že jeho stretnutie s Cormannom sa nieslo v duchu priateľských diskusií, v rámci ktorých sa venovali najmä spolupráci v oblasti školstva a umelej inteligencie. Generálny tajomník OECD podľa jeho slov prisľúbil účasť na významnom AI fóre, ktoré bude koncom novembra hostiť Bratislava.
„Mathias, vážim si podporu a priazeň, ktoré Slovensku prejavujete, a verím, že spolupráca s OECD nám otvorí ďalšie možnosti na budovanie modernej a konkurencieschopnej spoločnosti,“ uzavrel prezident.