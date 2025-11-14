AI dni priniesli umelú inteligenciu do 100 slovenských škôl

Celonárodnú iniciatívu AI dni Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zrealizovalo od 1. októbra do 7. novembra 2025. Cieľom bolo rozvíjať digitálne kompetencie učiteľov, zvýšiť povedomie o možnostiach a rizikách AI a podporiť jej zodpovedné a bezpečné využívanie vo vzdelávaní.
„AI dni sú dôkazom, že slovenské školy majú odvahu inovovať a hľadať nové cesty učenia, ktoré rozvíjajú kreativitu, kritické myslenie a digitálnu pripravenosť žiakov na svet budúcnosti,“ hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
Do výzvy sa prihlásilo 289 škôl, pričom 100 najlepšie pripravených projektov získalo finančný príspevok na organizáciu AI dňa – odborného podujatia pre interných a externých učiteľov škôl. Súčasťou programu boli odborné workshopy, diskusie, prezentácie a otvorené vyučovacie hodiny, ktoré priblížili učiteľom konkrétne možnosti využívania umelej inteligencie v praxi.
Počas prípravy a realizácie podujatí bola školám poskytovaná podpora prostredníctvom odborných konzultantov, ako aj odborných workshopov realizovaných Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania, ktoré sa venovali témam efektívneho využívania Microsoft Copilot vo vyučovaní, transformácie statických materiálov do digitálnej a interaktívnej podoby pomocou AI a využitie nástrojov Google AI vo vzdelávacom procese.
Súčasťou iniciatívy je aj tvorba výstupov učiteľmi na tému AI vo vzdelávaní, ktoré budú zverejnené ako materiály pre pedagógov na webovej stránke ai.iedu.sk.