Všetko vybavené! Trump po stretnutí so Si Ťin-pchingom ohlásil dohodu, ktorá mení hru

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho štvrtkové stretnutie s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom odstránilo prekážky v obchode s kovmi vzácnych zemín a prinieslo dohodu o dodávkach týchto kľúčových minerálov na jeden rok s možnosťou každoročného predĺženia.
Čína má takmer monopol na kovy vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu domácich spotrebičov, automobilov, energetických zariadení a zbraní. Trump počas svojej ázijskej cesty podpísal aj dohodu s Japonskom o zabezpečení dodávok týchto kritických minerálov a kovov vzácnych zemín.
„Všetky otázky týkajúce sa kovov vzácnych zemín sú vyriešené a táto téma by mala na istý čas zmiznúť z nášho slovníka,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One.
Trump tiež povedal, že Čína súhlasila s nákupom „obrovského množstva“ sójových bôbov a iných poľnohospodárskych produktov. „Zhodli sme sa na mnohých bodoch… Okamžite nakúpia obrovské množstvo sójových bôbov a iných poľnohospodárskych produktov.“
V súvislosti s vojnou na Ukrajine Trump uviedol, že na rokovaniach v Južnej Kórei sa so Si Ťin-pchingom dohodli na „spolupráci“. „Ukrajina bola silnou témou. Dlho sme o nej hovorili a obaja budeme spolupracovať, aby sme zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť,“ povedal Trump a dodal, že o ďalšej dôležitej otázke – Taiwane, sa na stretnutí nehovorilo.
Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že na budúci rok v apríli zavíta do Číny.