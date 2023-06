Zmestila by sa nám staroveká klimatizácia do bytu?

Klimatizácia sa stala neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Vďačíme jej za komfort v domácnostiach, v obchodoch aj priemyselných priestoroch. Jej dnešný elegantný, nenápadný a väčšinou biely vzhľad má však dlhú históriu, ktorá siaha až do staroveku.

V starovekom Egypte sa využíval „malqaf“, lapač vetrov. Jeho podstatou boli otvory na streche umiestnené na strategických miestach, aby zachytávali príjemný vetrík a umožnili mu preniknúť do vnútra a ochladzovať interiér.

Podobné techniky na chladenie obytných a verejných priestorov sa využívali napríklad v Mezopotámii a Perzii. Systém „badgir“ bol umiestnený na strechách budov v typicky vežovitej štruktúre. Bol rôznych tvarov a veľkostí a jeho základnou funkciou bolo chytiť prúd vetra a smerovať ho do vnútra budovy. Veterný prúd potom prechádzal cez šachtu a mal chladivý účinok na interiér.

Dodnes sa tieto tradičné techniky ochladzovania využívajú napríklad v oblasti Blízkeho východu a v Iráne.

Keď prírodný vietor už nestačil

Klimatizácia v modernom zmysle slova vznikla v Spojených štátoch amerických v 19. storočí. Začiatky boli založené na princípe chladenia spôsobenom rýchlou expanziou plynov, či ventilátore, ktorý fúkal vzduch cez boxy s ľadom.

Skutočným otcom klimatizácie je dodnes považovaný Carrier Willis – strojný inžinier z New Yorku. Podstatou jeho vynálezu, klimatizačného zariadenia ATA (1902) bolo vháňanie teplého vzduchu k stočeným trubkám so studenou vodou. Na trubkách sa vodné pary zrážali, a tak ochladzovali okolitý vzduch. Willis tak navrhol prvý moderný klimatizačný systém vhodný nielen do výrobných závodov, ale neskôr sa začal využívať aj na chladenie vzduchu v komerčných a obytných budovách.

Po úspechu v Spojených štátoch sa klimatizácia postupne rozšírila do celého sveta. V 20. a 30. rokoch 20. storočia sa začala používať v Európe, najmä vo veľkých komerčných a obchodných budovách.

Systém „badgir“ bol umiestnený na strechách budov www.gettyimages.com

Od nedostupného luxusu až k ionizačným funkciám

Na Slovensku sa prvá klimatizácia objavila v 20. rokoch 20. storočia. Bola však skôr výsadou bohatých a významných inštitúcií a obchodov. Postupne ju inštalovali do väčších hotelov, kaviarní a reštaurácií, kde slúžila na zabezpečenie príjemného prostredia pre hostí. Hlavným spôsobom chladenia bolo vtedy používanie vzduchotechnických jednotiek a chladiacich zariadení s vodou.

V priebehu rokov sa technológia klimatizácie neustále modernizovala. V 80. rokoch 20. storočia sa objavili prvé rozšíriteľné klimatizačné jednotky, ktoré umožnili chladenie väčších priestorov. V nasledujúcich desaťročiach sa začal viac využívať rozvod vzduchu pomocou systémov kanalizácie a rozvodov.

S príchodom 21. storočia sa na Slovensku stala klimatizácia bežnou súčasťou nových budov, obchodných centier, kancelárií a už aj domovov.

Klimatizácia zohľadňuje pohodlie užívateľov www.gettyimages.com

Dôraz na ekologickejšie a energeticky úspornejšie technológie vyvíja tlak aj na výrobcov klimatizácii, tí sa snažia zohľadňovať pohodlie užívateľov aj udržateľnosť životného prostredia. Zároveň moderné klimatizácie ponúkajú širokú škálu pokročilých funkcií a technológií od rôznych senzorov, ktoré monitorujú teplotu a vlhkosť, cez ovládanie mobilnými aplikáciami, sledovanie spotreby energie a čistene vzduchu.