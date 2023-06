Zelenšie budovy = menšie účty

Nestačí len nosiť tričko z bio bavlny či holdovať separovanému zberu, hlavné zdroje skleníkových plynov produkuje výroba elektrickej energie, preprava, odlesňovanie, skládky odpadu…

Znižovať emisie CO2 môžu aj budovy. Vždy, keď je to možné, treba stavať s obnoviteľnými materiálmi a vždy, keď sa to dá, treba budovy obnovovať, skvalitní to bývanie, zníži prevádzkové náklady, predĺži život budovy a v konečnom dôsledku ochráni životné prostredie pred výstavbou novej stavby.

Jedným z cieľov Európskej zelenej dohody je dosiahnuť tempo obnovy budov na úrovni 2% ročne, čo z pohľadu súčasného stavu na Slovensku predstavuje značnú výzvu.

Snahy pre lepšie budovy našich detí

Na Slovensku existuje iniciatíva, ktorá pre to niečo robí a jej snahou je napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody – Zelená dohoda pre budovy.

Chce navrhnúť balík opatrení, ktorý pomôže s financovaním obnovy budov. Zameriava sa na udržateľné investície do energetických riešení v budovách a v mestskej infraštruktúre a odbornej, ale aj širokej verejnosti chce sprostredkovať príklady z dobrej praxe.

Či už menšie, alebo väčšie projekty majú dopomôcť tomu, aby budovy energiu nielen spotrebúvali, ale aj vyrábali z obnoviteľných zdrojov.

Energetické riešenia na budovách www.gettyimages.com

Prečo sú ceny energie také vysoké?

Uvedieme príklad spotreby energie vo veľkej domácnosti za týždeň: na dodanie 50 kWh elektrickej energie sa pri uhlíkových palivách musí spotrebovať dodatočných 51 kWh pri získavaní týchto palív a spotrebou samotného odvetvia výroby elektriny z týchto palív. Ďalších 37 kWh sa stratí kvôli neefektívnemu využitiu, napríklad v spaľovacích motoroch a plynových kotloch. Keď si uvedomíme tento vzorec, pochopíme, prečo sú ceny energií také vysoké a za čo vlastne platíme.

Využívaním solárnej a veternej energie sa tieto straty eliminujú. Preto ide o najčistejšiu, ale aj najlacnejšiu energiu, ktorú momentálne máme.

Priebežné výsledky

Jedným z doterajších výsledkov iniciatívy Zelená dohoda pre budovy je projekt BungEES, ktorý sa zameriava na testovanie nových smart energetických systémov v Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku. Tieto v zahraničí znižujú spotrebu domácností o 30 až 65%. Druhým už realizovaným projektom je REPowerEU, ktorého podstatou je vzdelávanie technikov pre tieto smart systémy.

Aj keď na Slovensku si musíme ešte počkať na spracúvanie lacnej elektriny, pre našich odborníkov sú skúsenosti zo západnej Európy veľmi cenné.

S balíkom nápadov na vládu

Zainteresovaní sa tiež už teraz zhodli, že je potrebné zamerať sa na výmenu plynových kotlov za tepelné čerpadlá, viac využívať solárnu a veternú energiu. Účastníkmi tohto ambiciózneho projektu sú zástupcovia finančného sektora, stavebných združení, zhotoviteľov, výrobcov stavebných materiálov, regiónov a samospráv, ale aj väčšiny ministerstiev.

Faktom zostáva, že aj vďaka tomuto zloženiu je veľká nádej, že rokovania za okrúhlymi stolmi, diskusie a návrhy, budú vo finálnej fáze projektu predstavené vláde, ktorá im dá „zelenú“.