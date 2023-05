Zle pripravenú reformu povoľovania veľkých stavieb z dielne Sme rodina, žiada združenie Via Iuris stopnúť

Občianske združenie Via Iuris vyzýva poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby odmietli 68 noviel zákonov od hnutia Sme rodina, predstavujúcich najväčšiu zmenu v povoľovaní veľkých stavieb za posledné dekády. Organizácia v stredu informovala, že parlament by mal vo štvrtok v druhom čítaní hlasovať o týchto návrhoch od podpredsedu vlády Štefana Holého zo Sme rodina, ktoré do parlamentu predložili jeho stranícki kolegovia Jaroslav Karahuta, Jozef Lukáč a Miloš Svrček. Via Iuris považuje tieto návrhy za poburujúce a žiada ich stiahnutie z legislatívneho procesu.

Zásadné zmeny bez diskusie

Nadväzujú na nové stavebné zákony a prinášajú ďalšie zásadné zmeny najmä v oblasti povoľovania stavieb s významným dopadom na životné prostredie. Ide o zmeny desiatok zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Podľa Via Iuris je šokujúce, že cez poslanecké návrhy sa riešia také zásadné procesy, ako je reforma a úplne nový dizajn povoľovacích procesov veľkých environmentálne náročných projektov a s tým súvisiace významné zmeny v kompetenciách štátnej správy.

„Je šialené, aby takáto zásadná reforma, najväčšia od revolúcie, bola predložená do parlamentu formou poslaneckých návrhov, o ktorých neprebehla žiadna odborná diskusia ani verejné pripomienkovanie,“ upozornila právnička Via Iuris Ivana Figuli.

Nepremyslené a zmätočné návrhy

Návrhy Holého podľa organizácie dokonca neprešli ani diskusiou s ministerstvom životného prostredia, ktoré má na podobu povoľovacích procesov stavieb s významným dopadom na životné prostredie diametrálne odlišný názor, než spomínaní poslanci.

„Okrem formy je problematický aj obsah návrhov. Sú napísané nekvalitne, nepremyslene a veľmi zmätočne. Pri tak zle napísanej legislatíve je možných viacero interpretácií, a teda hrozí, že orgány štátnej správy, ktoré by mali podľa nových pravidiel postupovať, nebudú reálne vedieť ako,“ tvrdí Figuli. Reformu od Sme rodina označia organizácia za nepremyslenú, nekoncepčnú, a preto hrozí, že môže povoľovacie procesy veľkých stavieb ešte viac zneprehľadniť a zneefektívniť.

Rozpor so smernicami Únie

Via Iuris poznamenala, že Sme rodina sa opäť snaží oslabiť práva verejnosti a celé to zakrýva magickou formulkou „zefektívnenie povoľovacích procesov“. Podľa nimi navrhnutých povoľovacích procesov pretláčajú rýchlosť výstavby na úkor ochrany životného prostredia a práv verejnosti.

Navrhované zmeny sú podľa združenia tiež v mnohom v rozpore nielen so smernicami EÚ týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ale aj s Aarhuským dohovorom, ktorý garantuje verejnosti prístup k informáciám, účasť na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.