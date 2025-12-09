Zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave pozná svoju budúcu podobu - FOTO

Zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave s celoslovenským významom je o krok bližšie k realizácii. Centrum vedecko-technologických informácií SR (CVTI SR) zverejnilo výsledky architektonickej súťaže na objekt, ktorý vyrastie v areáli bratislavskej ZOO v Mlynskej doline.
Podľa CVTI SR pôjde o zážitok, ktorý presahuje hranice reality.„Na pozemku ZOO Bratislava vyrastie jedinečné interaktívne miesto, kde sa veda, technológie a vesmír spoja do podoby, akú Slovensko ešte nevidelo,“ konštatuje zadávateľ súťaže.
Porota vybrala spomedzi 27 návrhov
Porota vybrala z 27 návrhov zo Slovenska a zahraničia víťazný koncept Štefana Starinského a Kataríny Šoltýsovej, ktorého spoluautormi sú Daniel Marcin a Vanda Hlaváčková. „Moderné planetárium, interaktívne výstavy a priestory pre školy aj verejnosť sa stanú miestom objavov a zážitkov pre všetky generácie,“ uvádza CVTI SR.
Bratislava sľúbila 1600 nových nájomných bytov. Čo hovorí magistrát dnes?
Architektonická súťaž bola súčasťou Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 a podľa zadávateľa prebiehala s mimoriadnym záujmom odbornej verejnosti. Súťažné návrhy hodnotila medzinárodná porota zložená z architektov a zástupcov CVTI SR, ministerstva školstva, ZOO Bratislava a hlavného mesta.
Memorandum a dohoda o prenájme pozemku
Hlavné mesto vlani podpísalo memorandum o spolupráci, ktoré má za cieľ vybudovať moderné zážitkové centrum vedy a planetárium. K dohode pristúpilo aj združenie Slovenské planetáriá a SOSA – Slovak Organisation for Space Activites. Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská akadémia vied, CVTI SR a ZOO Bratislava.
V marci tohto roku magistrát uzavrel dohodu o prenájme pozemku v areáli ZOO. „Projekt je plánovaný na roky 2028/2029 a je naň vyčlenený pozemok v bezprostrednej blízkosti iných vzdelávacích inštitúcií, ako napríklad Slovenská akadémia vied, Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, či samotné CVTI SR,“ dodáva hlavné mesto.