V Dúbravke vyrastie 19-podlažná obytná veža, bude súčasťou nového komplexu

Developer projektu Čerešne v bratislavskej Dúbravke súšťa predpredaj bytov v ďalšej etape. Ide o 19-podlažnú budovu Plaza View so 136 bytmi a spoločnou strešnou terasou v časti Polianky. Veža dotvorí plánovanú etapu Čerešne Plaza, v rámci ktorej má do roku 2029 pribudnúť aj nové námestie a občianska vybavenosť.
Nový projekt prinesie do Dúbravky bývanie v štýle 15-minútového mesta
Časť Polianky je situovaná na začiatku Dúbravky a podľa developera ITB rastie naďalej podľa plánov. V jeho vlajkovom rezidenčnom projekte Čerešne našlo svoj domov už viac ako tisíc obyvateľov a počas ďalších rokov by toto číslo malo naďalej rásť.
Postarajú sa o to aj ďalšie plánované etapy výstavby, vrátane najnovšej veže, ktorá sľubuje unikátne výhľady. Developer vo veži počíta so 43 jednoizbovými, 48 dvojizbovými, 29 trojizbovými a 16 štvorizbovými bytovými jednotkami, z ktorých 65% bude situovaných na vyššom ako 5. poschodí.
Námestie s rozlohou tisíc metrov štvorcových
Obyvatelia nového projektu budú mať prístup k občianskej vybavenosti v okolí komplexu Čerešne – od supermarketu, cez športoviská, až po napojenie na MHD. Za návrhom Plaza View stojí ateliér Architekt Šebo Lichý. Výstavba tejto etapy má začať na jar budúceho roka a jej kolaudácia je naplánovaná v roku 2029.
Developer aktuálne ponúka bývanie v pripravovanom projekte za zvýhodnené ceny, vrátane možnosti financovania formou zálohovej platby. Tá tvorí 9,9% z ceny bytu, pričom zvyšok kupujúci zafinancujú až po kolaudácii. Záujemci si môžu tiež otestovať bývanie v Čerešniach na dva dni bezplatne.
Veža je súčasťou plánovaného komplexného projektu Čerešne Plaza, ktorého súčasťou bude aj nové námestie s rozlohou takmer tisíc metrov štvorcových. Na ňom sa bude nachádzať prírodný amfiteáter, fontána s retenčným jazierkom, lezecká stena, zelená chillout zóna či nové detské ihriská.