Zachránené? Skôr zničené! 5 rekonštrukcií, ktoré sa zmenili na katastrofu

Radi zdieľame ódy na vydarené projekty, no popri nich ľahko zabudneme, že nie každá rekonštrukcia dopadla na výbornú. Rekonštrukcie začínajú krásnymi vizualizáciami, no medzi prvým návrhom a posledným klincom je zopár rizík. Od horľavých materiálov cez podcenenie statiky až po manažérsky chaos. Tu je päť ukážok, pri ktorých sa dobrý úmysel zmenil na drahé varovanie, ktoré sa oplatí mať na pamäti pri každej ďalšej obnove.
Grenfell Tower, Londýn (2017)
V rokoch 2012 – 2016 prebehla modernizácia fasády s cieľom znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť vzhľad. V noci z 13. na 14. júna 2017 vypukol v budove požiar, ktorý zapálil odkryté plynové potrubie a vysoko horľavé stavebné materiály. Následkom bolo 79 obetí.
Hlavným ponaučením je, že pri výbere fasádnych systémov musí mať najvyššiu prioritu požiarna bezpečnosť celej stavby, vrátane izolácie, odvetrania, kotvenia a detailov okolo okien.
Každý prvok musí mať overené parametre a musí byť kompatibilný s ostatnými vrstvami. Kontrola projektovej dokumentácie aj realizácie má byť nezávislá a dôsledná. Znie to technicky, ale pointa je jednoduchá, pri výmene plášť budovy musí byť na prvom mieste bezpečnosť pred ohňom. Nestačí pekný materiál a úspora energie, dôležité je, aby všetky vrstvy spolu fungovali bezpečne.