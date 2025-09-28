Najdrahšia chyba v živote? Dom za pol milióna postavený na nesprávnom mieste

Postaviť dom na zlom mieste môže znamenať stratu státisícov eur, a pritom stačí jediná chyba v katastri či pri meraní pozemku. Nedávne prípady z USA a Austrálie to dokazujú: v jednom prípade zámenná parcela priniesla majiteľom 320 tisíc dolárov zisku, v druhom hrozí, že manželia prídu o pol milióna dolárov a dom, do ktorého vložili svoje životné úspory. Jeden omyl, dva diametrálne odlišné konce.
Postavili dom na cudzom pozemku a zarobili stovky tisíc dolárov
V americkej Louisiane sa jeden manželský pár tešil z nového domu, kým sa neukázalo, že stavba nestojí na ich, ale na susedovej parcele. Geodetické meranie zlyhalo a úrady si nič nevšimli. Zdalo sa, že ich čaká katastrofa, až kým sa neukázalo, že priamo pod domom sa nachádza opustený ropný vrt, ktorý stále uvoľňoval plyn. Po právnych ťahaniciach sa im podarilo dosiahnuť v roku 2017 lukratívnu dohodu s ropnou spoločnosťou v hodnote stoviek tisíc dolárov. Chyba, ktorá mohla zničiť ich sen, sa tak zmenila na nečakanú finančnú výhru.
Postavili dom na cudzom pozemku a môžu prísť o všetko
Na opačnej strane planéty, v austrálskom štáte Victoria, sa v lete 2025 iný pár ocitol v podobnej no oveľa drsnejšej situácii. Do modulárneho domu investovali viac než pol milióna austrálskych dolárov. Všetko vyzeralo dokonale, prístupová cesta, prípojky na vodu a elektrinu, upravená záhrada. Až po dokončení zistili, že ich vysnívaný dom stojí na pozemku, ktorý im nepatrí. Ani stavebný úrad, ktorý vydal povolenie, si nevšimol, že údaje z geodetického merania patrili inej parcele. Skutočný majiteľ vydal ultimátum, niekoľko dní na odstránenie stavby. Pokus o výmenu parciel zlyhal a manželskému páru hrozí, že o svoj dom definitívne príde.
Rovnaká chyba, no koniec diametrálne odlišný
Oba príbehy spája spoločný menovateľ, a to zlyhanie geodézie a kontrolných mechanizmov. No kým v Amerike sa z omylu stala zlatá baňa, v Austrálii ide o boj o prežitie. Jeden pár si odnáša šesťciferné odškodné, druhý môže zostať s prázdnymi rukami a hypotékou na dom, ktorý nemá kde stáť.
Poučenie pre každého stavebníka
Právnici a realitní odborníci upozorňujú, že sa netreba spoliehať len na jeden výpis z katastra či meranie geodeta, ktorého zabezpečil predchádzajúci majiteľ. Pozemok by mal nezávisle premerať druhý odborník a kúpna aj stavebná zmluva by mali obsahovať klauzuly o zodpovednosti pri chybnom určení hraníc. Odborníci tiež odporúčajú mať uzatvorené poistenie už počas výstavby, aby bolo možné riešiť škody, ak by sa ukázalo, že stavba stojí inde, než mala. Ani na Slovensku nie sú zriedkavé spory o hranice parciel. Staré dedičské zápisy, nepresné merania či chybné mapy dokážu pripraviť o majetok. Najmä pri zdedených nehnuteľnostiach sa často ukáže, že pozemok je v skutočnosti zapísaný inak, než si rodina myslí. Ak sa k tomu pridajú emócie a nezhody medzi dedičmi, ako to poznajú realitní makléri z praxe, môže jediná chyba pri prepise alebo meraní vyvolať roky trvajúce spory a spomaliť alebo úplne zablokovať predaj či výstavbu.
Dom býva pre väčšinu ľudí najväčšou životnou investíciou. Príbehy z Louisiany a Austrálie ukazujú, že jediné zlé meranie môže byť najdrahšia chyba v živote.