5 mostov, ktoré sa len tak nevidia. Kamenné ruky, sklenené podlahy aj špirála DNA

Ak ste si doteraz mysleli, že most je zväčša len kus betónu medzi dvoma brehmi, týchto 5 stavieb vás vyvedie z omylu. Od vietnamských „božích“ rúk držiacich most nad džungľou, cez florentskú nákupnú uličku nad riekou až po čínsky sklenený oblúk, na ktorom sa vám rozbúcha srdce. Ukážka, že architektúra dokáže premeniť obyčajnú prechádzku na dobrodružstvo.
Zlatý most, Vietnam. Kamenné ruky bohov nad džungľou
Tento 150 metrov dlhý most pre chodcov sa nachádza v prírodnej rezervácii Ba Na, približne 40 kilometrov od mesta Da Nang. Ponúka úchvatné výhľady na celé údolie a vyzerá, akoby ho držali obrie kamenné ruky bohov. V skutočnosti ide o konštrukciu z ocele a sklolaminátu so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá imituje zvetraný kameň. Výstavbu začala v roku 2017 spoločnosť Sun Group podľa návrhu TA Landscape Architecture, otvorený bol v roku 2018. Celý areál leží vo výške približne 1500 metrov a vyvezie vás naň jednokoľajová lanovka. Okrem mosta tu nájdete aj zábavný park či autentickú francúzsku dedinku.
Most Helix, Singapur. Prechádzka po DNA
Stavba mostu Helix je inšpirovaná štruktúrou DNA. Vďaka špeciálnej špirálovitej konštrukcii bolo na jeho výstavbu treba až päťkrát menej ocele, než by si vyžadoval klasický most. Prepletené špirály symbolizujú prepojenie rôznych komunít a kultúr Singapuru. Most meria 280 metrov, je zložený z piatich častí a spája Marina Centre a Marina South. Počas večernej prechádzky sa mení na svetelnú inštaláciu, kedy stovky LED diód vytvárajú na jeho špirálach efektné obrazce. Architekti Cox Rayner Architects ho otvorili v roku 2010.
Ponte Vecchio, Florencia. Nákupná ulička nad riekou
Najznámejší florentský most, ktorý odolal stovkám rokov povodní, patrí medzi najromantickejšie miesta Talianska. Prvýkrát bol postavený už v roku 996 z dreva a kameňa, do dnešnej podoby ho prestavali v roku 1345. Dĺžka mosta je 84 metrov, hlavný oblúk má rozpätie 30 metrov a šírka mosta vrátane obchodov je 32 metrov. Práve obchody, približne 40 zlatníctiev a klenotníctiev, robia z mosta unikátnu nákupnú uličku nad riekou Arno. Zaujímavosťou je Vasariho chodba s dĺžkou 970 metrov, ktorá kedysi spájala vládne Palzzo Vecchio so sídlom rodiny Mediciovcov.
Brooklynský most, New York. Keď po moste pochodovalo 21 slonov
S celkovou dĺžkou 1834 metrov, panorámou Manhattanu a Sochy slobody a s faktom, že v čase stavby bol technickým zázrakom, sa stal Brooklynský most najfotografovanejším mostom v USA. Jeho výstavba trvala 14 rokov a viedli ju John Roebling, jeho syn Washington a po jeho smrti Washingtonova manželka Emily. Slávnostne ho otvorili 24. mája 1883. Keď verejnosť neverila, že most unesie dopravu, cirkus P. T. Barnuma po ňom prehnal 21 slonov a 7 tiav, čím demonštroval jeho pevnosť. Dnes po moste denne prejde vyše 100 000 áut, 4 000 chodcov a 3 000 cyklistov.
Most Ruyi, Čína. Adrenalínová prechádzka v oblakoch
Most s podlahou zo skla sa vznáša 140 metrov nad údolím Shenxianju a patrí k najodvážnejším stavbám svojho druhu. Trojitá konštrukcia vytvára tvar tradičného čínskeho symbolu šťastia „ruyi“. Autorom je He Yunchang, známy z návrhu pekinského olympijského štadióna Vtáčie hniezdo. Od svojho otvorenia v roku 2020 priťahuje návštevníkov hľadajúcich nezabudnuteľný adrenalínový zážitok. Dokonca mnohí neveria, že ide o skutočný most, kým po ňom sami neprejdú.