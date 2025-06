Úrad pre územné plánovanie SR pokračuje v školeniach zamestnancov stavebných úradov

Úrad pre územné plánovanie (ÚÚPV) SR pokračuje v školeniach zamestnanectva stavebných úradov. Ako informoval, poskytovanie odbornej prípravy pokračuje už od začiatku týždňa a cieľom je zaistiť splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu odborného zamestnanca.

„Obnovenie odbornej prípravy je výsledkom intenzívneho úsilia úradu, ktorý podnikol všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená čo najskôr,“ uviedla inštitúcia s tým, že ide o reakciu na požiadavky miest a obcí, ktoré pri výkone preneseného výkonu štátnej správy potrebujú stabilné odborné zázemie.

Prioritou je podpora samospráv a odborných zamestnancov

Úrad doplnil, že jeho prioritou je kontinuálna podpora samospráv a odborných zamestnancov, ktorí sú základom systému územného plánovania a výstavby. „Obnovenie odbornej prípravy predstavuje zásadný krok smerujúci k zabezpečeniu riadnej a zákonnej činnosti stavebných úradov, ktoré musia byť od 1. januára 2026 personálne zabezpečené minimálne dvoma odbornými zamestnancami spĺňajúcimi osobitný kvalifikačný predpoklad vyžadovaný novým Stavebným zákonom. Úrad si váži prácu miest a obcí a uvedomuje si dôležitosť zabezpečenia ich plynulého fungovania,“ uvádza úrad a tým, že práve preto tomuto procesu venoval veľkú pozornosť.

Aktívne pristúpil aj k vytvoreniu mechanizmu zabezpečovania odbornej prípravy. „Našou prioritou je a vždy bude neustála podpora miest a obcí vo všetkých oblastiach ich fungovania, vrátane zabezpečenia odbornej prípravy zamestnancov stavebných úradov. Od momentu ukončenia predchádzajúcej zmluvy sme aktívne pracovali na obnovení odbornej prípravy. Tomuto procesu sme prikladali mimoriadny význam. V súvislosti s prechodom kompetencií z Ministerstva dopravy SR na náš úrad, bolo potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na to, aby príprava mohla pokračovať. Naši odborníci od začiatku týždňa školia zamestnancov stavebných úradov,“ uviedol predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Milan Valašík.

Účastníci musia spĺňať požiadavky podľa Stavebného zákona

Ako úrad informoval, na prvý termín sa prihlásilo vyše 50 účastníkov. Záujemcovia sa už teraz môžu prihlasovať na ďalší termín prípravy, ktorý bude prebiehať od 29. septembra do 3. októbra. Po absolvovaní odbornej prípravy nasledujú skúšky, ktoré majú ústnu aj písomnú časť. Podrobnosti aj prihlášku možno nájsť na webe úradu https://uupv.sk/odborna-priprava-zamestnancov-stavebnych-uradov.

„Účastníci odbornej prípravy musia na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu spĺňať požiadavky podľa Stavebného zákona,“ upozorňuje úrad. Podmienkami sú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore architektúra a urbanizmus, stavebníctvo, geodézia a kartografia, strojárstvo, elektrotechnika, drevárstvo, prípadne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore s minimálne päťročnou praxou vo výkone stavebného úradu, alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, strojárstvo alebo elektrotechniku s aspoň trojročnou praxou vo výkone stavebného úradu.

Doplňujúca odborná príprava

Ak zamestnanci odbornú prípravu a skúšku absolvovali do 31. marca tohto roka, podľa Stavebného zákona sú považovaní za odborne spôsobilých, no platnosť ich kvalifikačného predpokladu bude potrebné obnoviť najneskôr do 31. marca 2029, a to prostredníctvom doplňujúcej odbornej prípravy.

„V rámci septembrového termínu bude prebiehať aj doplňujúca odborná príprava pre tých, ktorí ju úspešne absolvovali pred 31. marcom 2025. Úrad aktuálne pripravuje vykonávaciu vyhlášku, ktorá upraví okrem iného aj podmienky doplňujúcej odbornej prípravy pre osoby s už nadobudnutým kvalifikačným predpokladom. Podľa návrhu bude pre tieto osoby umožnená skrátená forma odbornej prípravy, vykonaná v rozsahu dvoch pracovných dní. O absolvovaní doplňujúcej prípravy sa vyhotoví potvrdenie, ktoré sa odovzdá odbornému zamestnancovi stavebného úradu,“ avizoval úrad a dodal, že vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025.