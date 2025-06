Európska smernica mení pravidlá výstavby bytových domov, do roku 2030 majú byť všetky novostavby bezemisné

Európska smernica mení pravidlá výstavby bytových domov. Do roku 2030 majú byť všetky nové budovy bezemisné. Developeri preto stále viac investujú do modrozelenej infraštruktúry, inteligentných technológií aj obnoviteľných zdrojov. Prevažná väčšina z nich pri plánovaní projektu zohľadňuje prvky udržateľnosti, podľa štúdií je to približne 85 percent.

„V priebehu niekoľkých ďalších rokov potiahne vykurovanie v novostavbách kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltickej elektrárne. Do piatich rokov bude navyše inštalácia solárnych panelov pre nové rodinné domy povinná,“ konštatuje spoločnosť Enbra.

Väčšina venuje pozornosť udržateľnosti a zelenej infraštruktúre

Podľa vlaňajšej štúdie CEEC Research venuje 85 percent developerov pri plánovaní svojich projektov pozornosť prvkom udržateľnosti a zelenej infraštruktúry. Zvyšných 15 percent túto oblasť zatiaľ opomína.

Takmer 60 percent respondentov z odboru zároveň vníma prínos týchto prvkov aj z hľadiska príťažlivosti pre investorov. Viac než polovica z nich sa však domnieva, že inteligentné technológie a investície do klimaticky neutrálnych komponentov v technickom zariadení budovy zvyšujú hodnotu celého projektu.

„Inteligentné technológie síce zvyšujú vstupné náklady, ale zaisťujú minimálne prevádzkové výdavky a výrazné zvýšenie komfortu bývania. Okrem toho developerské firmy stále viac berú do úvahy aj preferencie záujemcov o bývanie, ktoré smerujú čím ďalej viac k udržateľnosti a komfortnému prostrediu v interiéri,“ uvádza vedúci oddelenia energetických projektov zo spoločnosti Enbra Radek Mikulášek.

Nová Európska smernica

Zásadné zmeny priniesla nová Európska smernica o energetickej náročnosti budov (EPBD), predovšetkým jej aktuálne znenie z roku 2024. Podľa nej musia byť od roku 2030 všetky novostavby bezemisné.

„V praxi to znamená radikálnu stopku pre využitie plynových kotlov a naopak, podporu obnoviteľných zdrojov energie priamo v mieste. Smernica je síce záväzná, ale členské štáty majú voľnosť v spôsobe, ako ju implementujú do svojej legislatívy,“ upozorňuje Mikulášek. Jedným z najpreferovanejších riešení sa v budúcich rokoch stanú tepelné čerpadlá. Bytové domy budú stále častejšie kombinovať tepelné čerpadlá so solárnymi panelmi, nové projekty musia zároveň zabezpečiť minimálne polovicu parkovacích miest s nabíjačkami pre elektromobily.

„Vďaka vysokej účinnosti sú tepelné čerpadlá v novostavbách logickou a ekonomickou alternatívou k tradičným plynovým kotlom. Z jednotky energie spotrebovanej na prevádzku zvládnu získať tri až päť jednotiek energie,“ dodáva.

Cieľ Európskej únie

Európska legislatíva po novom podporuje aj zavádzanie digitálnych technológií do budov, ktoré umožňujú monitorovať spotrebu energie v reálnom čase, automaticky regulovať teplotu alebo kvalitu vzduchu. Medzi odborníkmi odporúčané opatrenia patrí najmä riadené vetranie s rekuperáciou tepla.

„Zabezpečuje stabilnú vlhkosť a eliminuje riziko vzniku plesní. V kombinácii s modernou izoláciou a fotovoltikou ide o ideálne riešenie pre zdravé a úsporné bývanie,“ priblížil Mikulášek.

Cieľom Európskej únie je, aby do roku 2050 boli bezemisné všetky budovy bez výnimky. V prípade zdrojov energie, ktoré si technické zariadenie budovy nezvládne vyrobiť priamo na mieste, musí byť zabezpečený stopercentný pôvod z bezemisných zdrojov pri ich nákupe. Tieto požiadavky sa budú týkať budov, ktoré budú žiadať o stavebné povolenie od roku 2028 v prípade nových verejných stavieb, pri ostatných budovách od roku 2030.