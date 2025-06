Trnava má záujemcu o kúpu pozemku na Spartakovskej ulici, do súťaže sa zapojil jediný uchádzač

Mesto Trnava má záujemcu o kúpu pozemku na Spartakovskej ulici s rozlohou vyše 10 tisíc metrov štvorcových. Do verejnej obchodnej súťaže sa zapojil jediný uchádzač, za meter štvorcový ponúkol 700 eur, čo bola minimálna stanovená cena. Informoval o tom primátor Trnavy Peter Bročka.

Ponúknutá cena

Meno záujemcu zatiaľ nešpecifikoval s vysvetlením, že súťaž ešte nie je úplne ukončená. Potvrdil však, že uchádzač zložil požadovanú finančnú zálohu vo výške 500 tisíc eur. Trnava môže v prípade uzatvorenia tohto obchodu zinkasovať za pozemok približne 7,1 milióna eur. Ak by prišlo do obchodnej súťaže viac ponúk, o víťazovi by rozhodla elektronická aukcia, ktorá by mohla cenu ešte zvýšiť.

„Už pri nastavovaní podmienok súťaže sme sa pripravovali na to, že by mohol byť len jediný záujemca, preto sme minimálnu cenu nastavili takú, ktorá zodpovedá základnej hodnote tohto pozemku,“ povedal primátor Bročka. Dodal, že cena ponúknutá v súťaži je dvojnásobkom ceny, za akú mesto nedávno kupovalo pozemky v areáli bývalého cukrovaru v dotyku s centrom.

Využitie pozemku

Pozemok na Spartakovskej ulici neďaleko centra mesta je určený na výstavbu, územný plán tu dovoľuje stavať až do výšky 80 metrov. Stáť by tu mohla najvyššia budova v meste, inde v Trnave územný plán takúto výstavbu nepovoľuje. Na pozemku stojí od roku 1993 aj prvá predajňa obchodného reťazca Billa na Slovensku.

Súčasťou pozemku je parkovisko pre zhruba 120 vozidiel, kupujúci ho musí zachovať a ponechať v správe mesta až do začiatku výstavby. To podľa primátora Bročku nebude skôr ako za tri – štyri roky. Mesto Trnava chce zatiaľ postaviť nové parkovacie kapacity pri zimnom štadióne na Spartakovskej ulici, teda oproti predávanému pozemku. Po dokončení procesu súťaže bude nasledovať rokovanie so záujemcom o podmienkach a rýchlosti predaja pozemku.