V Trnave pribudne v rámci nového rezidenčného projektu 180 bytov

Slovenská investičná spoločnosť Sandberg Capital oznámila svoju prvú investíciu v oblasti rezidenčných nehnuteľností. V partnerstve s developerom Lucron štartuje v Trnave výstavbu projektu Arboria Stromová.

V rámci neho pribudne v roku 2027 do lokality 180 nových bytov. Projekt sa nachádza v blízkosti mestského parku s dostupnosťou do centra a občianskou vybavenosťou v pešej vzdialenosti. Súčasťou bude aj verejný priestor so zeleňou, ihriskom a komunitnými zónami.

Sandberg sa vo svojich investíciách doposiaľ orientoval na sektory IT, telekomunikácie, maloobchod, poľnohospodárstvo a vzdelávanie.

„Projekt je aktuálne financovaný výhradne prostredníctvom privátneho kapitálu partnerov Sandberg Capital,“ konštatuje spoločnosť. Podľa dostupných dát patrí Trnava medzi najrýchlejšie rastúce mestá na Slovensku, pričom priemerný medziročný nárast cien bytov predstavuje 8 – 10 percent.