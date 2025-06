Petíciu proti nákupu sídla spoločnosti VUJE na Okružnej ulici v Trnave mestom podpísalo 540 Trnavčanov

Petíciu proti nákupu terajšieho sídla spoločnosti VUJE na Okružnej ulici v Trnave mestom za 6 miliónov eur a jeho prestavbe na byty podpísalo 540 obyvateľov z dotknutej lokality.

Petičný výbor v stredu odovzdal petíciu do podateľne mestského úradu. Spolu s ňou aj žiadosť o ospravedlnenie sa za „nepravdivé výroky a osobné ataky“ na adresu členov petičného výboru, ktoré boli zverejnené na komunikačných kanáloch mesta.

Chýba verejná diskusia

Petičnému výboru chýba v prípade kúpy tejto nehnuteľnosti podľa jeho hovorcu Mareka Domesa verejná diskusia, nie sú jasné náklady na rekonštrukciu a preto nie je možné posúdiť jej ekonomickú výhodnosť. Okružná ulica a jej okolie nie sú podľa neho vhodné na rozsiahle rozširovanie bývania, ak tam pribudnú noví obyvatelia, bude problém s parkovaním.

Opoziční poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave zároveň podľa poslanca Rastislava Mráza podali interpeláciu na vedenie mesta aj na vedenie spoločnosti VUJE, ktorou žiadajú predloženie znaleckého posudku ku kupovaným budovám, štúdie realizovateľnosti budúcej prestavby na bývanie, ako aj o štúdiu merania prítomnosti azbestu v budovách.

Kúpu schválili v polovici apríla

Kúpu terajšieho sídla spoločnosti VUJE na Okružnej ulici schválili poslanci mestského zastupiteľstva v polovici apríla. Kúpnu cenu 6 miliónov eur bude mesto splácať nasledujúce štyri roky. Primátor Trnavy Peter Bročka tento nákup označil za strategickú a dlhodobú investíciu. Povedal tiež, že nechce zažívať premárnené príležitosti.

„Cena, za ktorú kupujeme tieto vežiaky, obklopené našimi pozemkami, je cena, za ktorú už dnes nikto nie je schopný takéto stavby postaviť,“ povedal Bročka po schválení nákupu poslancami. Trnava v dvoch výškových budovách získa približne 10 tisíc metrov štvorcových podlahovej plochy, podľa prvých prepočtov by tam mohlo byť 194 nájomných bytov. Koľko bude potrebné investovať do prestavby, ukážu až ďalšie kroky. Podľa Bročku to bude záviseť aj od toho, či mesto pôjde cestou minimalizovania nákladov, alebo sa rozhodne pre stredný, prípadne vyšší „level“ bývania.

V oblasti energetiky pôsobiaca spoločnosť VUJE plánuje výstavbu svojho nového sídla na Ulici Jána Korca. V terajších priestoroch na Okružnej ulici bude ešte minimálne dva – tri roky.