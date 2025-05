Mesto Trnava predáva pozemok blízko centra na Spartakovskej ulici, pýta zaň milióny eur

Mesto Trnava vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku na Spartakovskej ulici s rozlohou vyše 10 tisíc metrov štvorcových. Minimálnu cenu za meter štvorcový určili poslanci na 700 eur, do rozpočtu mesta by tak v prípade predaja mohlo prísť viac ako 7 miliónov eur.

Majetok mesta

Rozhodujúcim kritériom pri predaji bude najvyššia ponúknutá cena. Návrhy kúpnej ceny je možné podávať od 19. mája do 20. júna.

Primátor Trnavy Peter Bročka v súvislosti s týmto predajom pripomenul, že ide o pozemok, ktorý jeho predchodcovia chceli niekedy v rokoch 2009 – 2010 v súvislosti s vtedy plánovanou zásadnou rekonštrukciou futbalového štadióna dať na 60 rokov za jedno euro švajčiarskemu investorovi.

Napriek prvým dohodám a podpísanému memorandu o spolupráci sa švajčiarsky partner odmlčal, a tak pozemok zostal v majetku mesta. Futbalový štadión pre mesto napokon zrekonštruovala spoločnosť City Arena podnikateľa Vladimíra Poóra, ktorá dostala ako protihodnotu iné pozemky.

Lukratívny pozemok

Pozemok na Spartakovskej ulici je určený na výstavbu, územný plán tu dovoľuje stavať až do výšky 80 metrov, takže by tu mohla stáť najvyššia budova v meste. Súčasťou pozemku je aj parkovisko pre zhruba 120 vozidiel, kupujúci ho musí zachovať a ponechať v správe mesta až do začiatku výstavby, čo podľa primátora Bročku nebude skôr ako za tri – štyri roky.

Mesto Trnava chce zatiaľ postaviť nové parkovacie kapacity pri zimnom štadióne na Spartakovskej ulici, teda oproti predávanému pozemku.

Podľa opozičného poslanca Rastislava Mráza, ktorý za predaj nehlasoval, je táto lokalita na Spartakovskej jedinou v Trnave, kde je možné vzhľadom na výškové limity postaviť aj mrakodrap. Pozemok označil za mimoriadne lukratívny, je to podľa neho predaj desaťročia.