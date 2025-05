Obyvatelia Trnavy spustili petíciu, nepáči sa im plán na prerábku kancelárií na byty

Petíciu proti zámeru mesta odkúpiť za šesť miliónov eur sídlo spoločnosti VUJE na Okružnej ulici v Trnave a prerobiť kancelárie na nájomné byty rozbieha petičný výbor z časti mesta Trnava – sever s podporou dvoch opozičných klubov v mestskom zastupiteľstve.

O kúpe dvojice kancelárskych budov podľa hovorcu petičného výboru Mareka Domesa neprebehla dostatočná verejná diskusia, Okružná ulica a jej okolie nie sú pripravené na zvýšený počet obyvateľov a nie sú ani jasné náklady na rekonštrukciu. Trnavčania budú môcť podpisovať petíciu počas mája, k dispozícii bude len v papierovej forme.

Podpisovanie petície sa začne v máji

Petičný výbor doručí do domácností v dotknutej lokalite letáky s informáciami o dôvodoch odmietnutia zámeru mesta. Kúpu terajšieho sídla spoločnosti VUJE za 6 miliónov eur schválili poslanci mestského zastupiteľstva v polovici apríla, mesto bude kúpnu cenu splácať nasledujúce štyri roky.

Podľa mestského poslanca Rastislava Mráza neexistuje pre zámer žiadna štúdia uskutočniteľnosti, ani nie je jasné, v akej kondícii viac ako štyridsaťročné objekty sú. Investícia do ich rekonštrukcie by podľa jeho informácií mohla dosiahnuť až 30 miliónov eur, po zarátaní kúpnej ceny by sa tak cena za meter štvorcový mohla vyšplhať až na viac ako 3500 eur.

Poslanci opozičných klubov v mestskom zastupiteľstve Trnava pre každého a Trnava nás spája v pondelok na tlačovej besede zdôrazňovali okrem pochybností o ekonomickej výhodnosti obchodu predovšetkým problém s parkovaním v lokalite, ktorý sa nedá vyriešiť inak, len výstavbou parkovacieho domu.

Poslanci už kúpu budov schválili, splátky sú rozložené

Podľa trnavskej radnice sa terajší rezidenti nemusia obávať zahustenia dopravy, pretože noví nájomníci budú parkovať na samostatných parkoviskách, ktorých výstavba bude súčasťou rekonštrukcie komplexu budov. „Vďaka kúpe budov aj pozemkov mesto získa kontrolu nad týmto územím. Ak by ich kúpil nejaký špekulant, už sa k nim nikdy nedostaneme a prídeme aj o existujúce parkovacie miesta, čo by bolo na úkor občanov aj rozvoja mesta, pretože naším zámerom je vybudovať tu infraštruktúru pre obyvateľov sídliska,“ vysvetľuje primátor Peter Bročka.

Samospráva Trnavy aktuálne v poradovníku eviduje vyše stovky záujemcov o mestský byt. Dve administratívne budovy na Okružnej poskytnú takmer 10 000 metrov štvorcových podlahovej plochy. Výhodou podľa radnice je, že boli pôvodne projektované ako ubytovňa, čo ich rekonštrukciu na bytové jednotky významne uľahčí. Ráta sa tiež s využitím spodnej časti, kde vzniknú jasle, materská škola a priestory pre mládež i seniorov. Trnava má aktuálne k dispozícii zhruba 700 svojich bytov, v najbližších rokoch ho chce bytový fond viac ako zdvojnásobiť.

Spoločnosť VUJE plánuje výstavbu svojho nového sídla na Ulici Jána Korca, na Okružnej bude ešte minimálne dva – tri roky. Počas tohto obdobia prebehne projektová príprava na prestavbu nehnuteľností, samotnú prestavbu chce samospráva financovať z externých zdrojov, ktoré budú určené na nájomné bývanie. Trnava prvú splátku vo výške 750 tisíc eur zaplatí do konca januára 2026, zvyšok z ceny šesť miliónov eur bude platiť v splátkach v nasledujúcich troch rokoch.