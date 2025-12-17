Dobrovodský chce zastaviť legitimizáciu „stavebného Eldoráda“, obrátil sa na ústavný súd - VIDEO

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský napadol na Ústavnom súde SR novelu stavebného zákona, konkrétne časť o stavebnej amnestii. Ako povedal na stredajšej tlačovej konferencii, amnestia by legitimizovala 35 rokov „stavebného Eldoráda“.
Keďže amnestia má podľa Dobrovodského závažné následky aj pokiaľ ide o ľudské práva, požiadal ústavný súd aj o zváženie pozastavenia jej účinnosti.
Čierne stavby
Amnestia sa podľa ombudsmana vzťahuje na čierne stavby, ktoré boli zhotovené od 1. januára 1990 do 31. marca 2025 a umožňuje dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zhotovené bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.
„Bez toho, aby nejaký stavebný orgán preskúmal, či tá stavba bola postavená v súlade s priestorovým regulatívom,“ uviedol Dobrovodský. Ako ďalej zdôraznil, amnestia sa tiež vzťahuje na stavby zhotovené bez účasti dotknutých osôb, napríklad susedov, ktorí boli „vyšachovaní“ z právneho procesu.
Legitimizácia nezákonného konania
Amnestia podľa verejného ochrancu práv narušuje princíp materiálneho právneho štátu a právnu istotu tým, že legitimizuje nezákonné konanie. „To znamená, že tí, čo stavali načierno budú povýšení a tí, čo dodržiavali zákon budú ponížení,“ skonštatoval.
Ako ďalej uviedol, štát v tomto prípade zasiahol do výlučného práva samospráv regulovať zástavbu. Amnestia tiež legalizuje stavby, ktoré sú v rozpore s priestorovým regulatívom územného plánovania, teda nezohľadňujú napríklad výšku zástavby alebo mieru zastavanosti. „A samozrejme, porušuje sa princíp rovnosti pred zákonom,“ vyhlásil Dobrovodský.
Zásah do vlastníckeho práva
Ombudsman tiež zdôraznil, že amnestia zasahuje do vlastníckeho práva. Čierne stavby totiž podľa neho ekonomicky znehodnocujú vedľajšie nehnuteľnosti. „Váš dom, ktorý máte postavený, bude vystavený hlukovej, prašnej, emisnej záťaži,“ vysvetlil Dobrovodský s tým, že môže dochádzať aj k porušovaniu súkromia.
„Na to je stavebné konanie, aby sme všetci dodržiavali odstupy,“ povedal verejný ochranca práv. Ten v prípade stavebnej amnestie vidí aj porušenie práv osôb na súdnu ochranu. „Dotknuté osoby sú úplne vyšachované zo správneho konania, nemôžu dávať príslušné námietky a používať ochranné prostriedky,“ dodal ombudsman.