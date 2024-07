Stavebná produkcia sa medziročne prepadla o viac ako šesť percent, trend sa však nemení

Stavebná produkcia sa v máji medziročne prepadla o viac ako 6 %. Dvojciferným tempom opäť výraznejšie zaostávala dominantná nová výstavba.

Z hľadiska výrobného zamerania sa o pätinu spomalili práce na inžinierskych stavbách, čo bolo najviac od začiatku roka 2022. Rast o viac ako štvrtinu si udržala iba produkcia slovenských stavebníkov v zahraničí.

Pozitívny trend konsolidácie

Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, produkcia v sektore stavebníctva v máji 2024 dosiahla 622,2 mil. eur. Odvetviu sa nepodarilo udržať medziročný rast produkcie z minulého mesiaca a aktuálne vykázalo pokles až o 6,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa stavebná produkcia medzimesačne znížila o 2,8 %.

Ako skonštatoval analytik 365. bank Tomáš Boháček, údaje z apríla započali pozitívny trend konsolidácie domáceho stavebného sektora, pričom májovým poklesom sa situácia výrazne nemení. Dôvodov poklesu je viacero.

„Najdôležitejšia nová súkromná výstavba bola ovplyvnená sezónnosťou, keď je štatisticky najviac nových stavieb realizovaných v prvých jarných mesiacoch. Spomalenie vo výstavbe infraštruktúry je dôsledkom vysokého základu z predchádzajúcich období. Podľa plánu harmonogramu výstavby ciest a diaľnic, by mala byť aktivita najväčšia v druhej polovici roka,“ myslí si analytik.

Stavebná produkcia vzrástla

Dlhodobé faktory pre stavebníctvo sú založené najmä na vývoji ekonomiky, nastavení úrokových sadzieb ECB a následne vývoj úverového úročenia. Májové údaje však veľa z vplyvov týchto faktorov nezachytávajú, keďže pri odvetví stavebníctva je oneskorenie aj jeden rok.

„Myslíme si však, že už v druhej polovici jesene, by sme mohli vidieť silnejšie agregátne štatistiky. Ceny materiálov, či dostupnosť pracovnej sily, budú spolu so stavom realitného trhu síce obmedzovať tempo rastu aktivity v sektore, ale celkovo by mal byť vývoj v tomto roku skôr priaznivý,“ povedal Boháček.

Stavebná produkcia slovenských stavbárov za hranicami výrazne vzrástla už druhý mesiac po sebe, aktuálne o 28,7 %. Jej podiel na celkovej produkcii tvoril takmer 13 %. V súhrne za päť mesiacov roka 2024 stavebná produkcia predstavovala objem takmer 2,6 mld. eur a bola medziročne nižšia o 4,9 %.

Nižší dopyt v oboch segmentoch

V poklese skončili všetky tri zložky odvetvia, dominantná nová výstavba sa znížila o 7 %, opravy a údržba o 2,3 % a ostatné práce o viac ako 10 %. V členení podľa výrobného zamerania poklesli stavebná produkcia z výstavby budov o 4,6 % aj práce na inžinierskych stavbách o 9,9 %. V súhrne prvých piatich mesiacov bol objem stavebných prác v zahraničí medziročne vyšší o 5,2 %.

Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka stavebníctvo bude aj v ostávajúcich mesiacoch tohto roka zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich segmentoch. Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh bývaním už svoje dno najskôr našiel.

„Jeho zotavenie však bude len veľmi pomalé a k úrovňami spred energetickej/inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži. Výstavba infraštruktúry sa bude musieť vysporiadať s prechodným obdobím, kedy sa ukončili viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia. Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia, či Plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje i nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry,“ povedal Koršňák.