ŠFRB a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR podpísali memorandum o spolupráci – FOTO

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v utorok podpísali Memorandum o spolupráci. Ako uviedla hovorkyňa ŠFRB Soryana Hádenová, jeho cieľom je vytvoriť silné partnerstvo, ktoré pomôže zlepšiť dostupnosť bývania, podporí kvalitné plánovanie a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.
„Toto memorandum je významným krokom k tomu, aby sme posilnili spoluprácu, ktorá prináša konkrétne výsledky pre obyvateľov, a to v oblasti dostupného bývania, výmeny odborných poznatkov, lepšieho plánovania a efektívnejšieho využívania verejných zdrojov. Pevne verím, že spoločne dokážeme vytvoriť udržateľné modely bývania, ktoré budú slúžiť ľuďom aj komunite,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Nové partnerstvo vytvára priestor pre dlhodobú a systematickú spoluprácu v oblastiach zefektívnenia procesov územného plánovania, výstavby a bytovej politiky, výmeny odborných poznatkov a informácií, vzájomného poskytovania údajov z informačných systémov, zriaďovania odborných pracovných skupín a komisií, spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu a analýzy údajov či vzdelávaní a odbornej pomoci v oblasti bývania.
Memorandum ďalej prinesie vzájomnú spoluprácu pri podpore samospráv pri plánovaní a výstavbe nájomných bytov, koordinácii pri získavaní domácich a európskych grantov, organizácii podujatí, diskusií a odborných konferencií a tvorbe integrovaných rozvojových stratégií v oblasti bývania a bytového fondu.
Obe inštitúcie sa zaviazali k transparentnej komunikácii, spolupráci a hľadaniu konkrétnych riešení, ktoré podporia rozvoj miest a obcí a zvýšia kvalitu života obyvateľov Slovenska.