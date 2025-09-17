ŠFRB a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR podpísali memorandum o spolupráci – FOTO

Nové partnerstvo vytvára priestor pre dlhodobú a systematickú spoluprácu v oblastiach zefektívnenia procesov územného plánovania, výstavby a bytovej politiky.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lipka valasik.jpg
Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milan Valašík a generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka podpisujú memorandum o spolupráci. Streda, 17. september, 2025. Foto: www.facebook.com
Slovensko Realitný trh Ekonomika z lokality Slovensko

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v utorok podpísali Memorandum o spolupráci. Ako uviedla hovorkyňa ŠFRB Soryana Hádenová, jeho cieľom je vytvoriť silné partnerstvo, ktoré pomôže zlepšiť dostupnosť bývania, podporí kvalitné plánovanie a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.

Toto memorandum je významným krokom k tomu, aby sme posilnili spoluprácu, ktorá prináša konkrétne výsledky pre obyvateľov, a to v oblasti dostupného bývania, výmeny odborných poznatkov, lepšieho plánovania a efektívnejšieho využívania verejných zdrojov. Pevne verím, že spoločne dokážeme vytvoriť udržateľné modely bývania, ktoré budú slúžiť ľuďom aj komunite,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.

Nové partnerstvo vytvára priestor pre dlhodobú a systematickú spoluprácu v oblastiach zefektívnenia procesov územného plánovania, výstavby a bytovej politiky, výmeny odborných poznatkov a informácií, vzájomného poskytovania údajov z informačných systémov, zriaďovania odborných pracovných skupín a komisií, spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu a analýzy údajov či vzdelávaní a odbornej pomoci v oblasti bývania.

Memorandum ďalej prinesie vzájomnú spoluprácu pri podpore samospráv pri plánovaní a výstavbe nájomných bytov, koordinácii pri získavaní domácich a európskych grantov, organizácii podujatí, diskusií a odborných konferencií a tvorbe integrovaných rozvojových stratégií v oblasti bývania a bytového fondu.

Obe inštitúcie sa zaviazali k transparentnej komunikácii, spolupráci a hľadaniu konkrétnych riešení, ktoré podporia rozvoj miest a obcí a zvýšia kvalitu života obyvateľov Slovenska.

Firmy a inštitúcie: Štátny fond rozvoja bývaniaÚrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Okruhy tém: Bytová politika Memorandum o spolupráci územné plánovanie

