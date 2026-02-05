SAV zverejnila víťazné návrhy budúceho vedeckého kampusu na Patrónke - FOTO

Slovenská akadémia vied (SAV) zverejnila víťazné návrhy troch budov budúceho vedeckého kampusu v Bratislave. Ako uviedol hovorca SAV Jozef Bednár, cieľom premeny areálu na Patrónke je vytvoriť moderný, funkčný a otvorený vedecký kampus. V nadväznosti na to predstavili víťazov architektonických súťaží na tri nové budovy – budovu Predsedníctva SAV, pavilón Spoločenských vied SAV a pavilón Centra experimentálnej medicíny SAV.
Architektonické súťaže vyhlásené SAV nadviazali na urbanisticko-krajinársku koncepciu areálu, ktorá vznikla v medzinárodnej súťaži v roku 2023 a dnes slúži ako dlhodobý rozvojový plán areálu. „Cieľom je zastaviť dlhé roky pretrvávajúce nekoncepčné stavebné zásahy, zlepšiť pracovné podmienky pre vedcov a vedkyne a vytvoriť prostredie, ktoré podporí spoluprácu, inovácie a otvorenosť vedy voči verejnosti,“ spresnil hovorca.
Odborná porota hodnotila 37 návrhov
„Revitalizácia areálu SAV na Patrónke nie je len stavebný projekt. Je to investícia do kvality vedy, pracovného prostredia a budúcnosti Slovenska ako krajiny založenej na poznaní,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart.
Všetky tri súťaže prebiehali od septembra do decembra 2025, boli anonymné, medzinárodné a overené Slovenskou komorou architektov. Spolu hodnotili sa 37 návrhov, pričom porotu tvorili nezávislí renomovaní odborníci z oblasti architektúry a urbanizmu, doplnení o zástupcov SAV.
„Víťazné súťažné návrhy rozvíjajú ideu moderného kampusu definovanú urbanistickou štúdiou a súčasne svojou vysokou architektonickou hodnotou nadväzujú na pôvodnú architektúru areálu, ktorej autormi boli najlepší slovenskí architekti,“ poznamenala hlavná architektka SAV Henrieta Moravčíková.
Víťazi jednotlivých architektonických súťaží:
1. Budova Predsedníctva SAV – víťazný návrh ohboi
Nová budova predsedníctva má byť výrazným orientačným bodom vstupu do areálu a symbolom jednotnej a otvorenej akadémie. Porota ocenila jasnú urbanistickú pozíciu, flexibilitu vnútorného usporiadania a podporu tímovej spolupráce.
2. Pavilón Spoločenských vied SAV – víťazný návrh MAPA architekti
Pavilón sústredí spoločenskovedné ústavy dnes rozptýlené po Bratislave v nevyhovujúcich podmienkach. Návrh vyniká kvalitným riešením parteru, prirodzeným presvetlením a vytváraním menších komunitných pracovísk.
3. Pavilón Centra experimentálnej medicíny SAV – víťazný návrh Pelčák a partner architekti
Budova doplní biomedicínsky klaster areálu. Porota vyzdvihla racionálnu prevádzku, vysokú kvalitu laboratórnych a pracovných priestorov, ako aj technologickú pripravenosť a variabilitu využitia.
SAV plánuje vystaviť všetky súťažné návrhy spolu s hodnotením poroty v priestoroch areálu na Patrónke. „S víťazmi jednotlivých súťaží vstúpi SAV do priameho rokovacieho konania s cieľom rozpracovať návrhy do štúdií uskutočniteľnosti a následne projektovej dokumentácie,“ priblížil hovorca.
Výstavba nových budov je predbežne naplánovaná na roky 2028 – 2030 a predstavuje kľúčový krok k vytvoreniu plnohodnotného vedeckého kampusu, ktorý poskytne dôstojné podmienky pre vedcov, priláka mladé talenty a posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej vedy.