Samosprávy môžu žiadať o dotácie na tvorbu územných plánov, žiadosť možno podať aj elektronicky

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV SR) pokračuje aj v tomto roku v podpore samospráv pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie. O dotácie až do výšky 80 percent oprávnených nákladov môžu žiadať mestá, obce a vyššie územné celky od 15. januára do 15. februára 2026. Celkovo je na tento účel vyčlenená suma 1,2 milióna eur.
„Už od svojho vzniku ÚÚPV SR poskytuje dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Na základe výzvy vyhlásenej v novembri minulého roka môžu oprávnení žiadatelia zaslať žiadosti do 15. februára 2026,“ uviedla hovorkyňa ÚÚPV SR Simona Parížeková.
Finančná náročnosť prípravy
Obce, mestá a samosprávne kraje môžu podať žiadosť o poskytnutie dotácie elektronicky – prostredníctvom Portálu pre územné plánovanie alebo Ústredného portálu verejnej správy (e-schránky).
„Nastavenie jasných pravidiel pre územný rozvoj je základným pilierom rozvoja každej obce, mesta či regiónu, a tým aj celého Slovenska. To však nie je možné bez kvalitne spracovaného územného plánu. Uvedomujeme si finančnú náročnosť jeho prípravy, preto má náš úrad aj v tomto roku vyčlenených 1,2 milióna eur na úhradu väčšiny nákladov spojených s týmto procesom. Aj týmto spôsobom prispievame k podpore samospráv,“ dodal predseda ÚÚPV SR Milan Valašík.
Cieľom poskytovania dotácií je pomôcť obciam naplniť požiadavky zákona o územnom plánovaní. Legislatíva stanovuje, že do 31. marca 2032 musí mať každá obec schválený nový územný plán v digitálnej podobe. O dotáciu je možné požiadať pri spracovaní územného plánu mikroregiónu, obce alebo zóny.
Splnenie podmienok prijatých žiadostí
„Žiadateľ o dotáciu musí okrem iného splniť tri základné podmienky. Mať schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, mať uzatvorenú zmluvu na jej spracovanie a mať najmenej 20 percent vlastných zdrojov na spolufinancovanie. Za tri roky fungovania nášho úradu sme prostredníctvom tejto dotácie podporili už 170 žiadateľov a veríme, že tento rok rozdelíme medzi žiadateľov rekordný objem financií,“ doplnil zhodnotil generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií ÚÚPV SR Martin Horňák.
Splnenie podmienok prijatých žiadostí bude vyhodnocovať komisia ÚÚPV SR. Úrad rozhodne o poskytnutí dotácie najneskôr do 31. mája a na svojej webovej stránke zverejní zoznam úspešných aj neúspešných žiadateľov. Finančné prostriedky budú úspešným uchádzačom poskytnuté do konca roka 2026.