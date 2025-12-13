Rozdiel medzi ponukovou a skutočnou cenou nehnuteľnosti môže predstavovať tisíce eur

Plánujete kúpu bytu alebo domu a ceny sa vám zdajú privysoké? Nie všetky nehnuteľnosti sa nakoniec predajú za inzerovanú cenu. Priestor na zľavu pritom ponúkajú najmä tie, ktoré si vyžadujú dodatočné zásahy, nachádzajú sa v menej atraktívnej lokalite, prípadne sú na trhu viac ako tri mesiace.
To, či sa vám nakoniec podarí u predávajúceho vyjednať zľavu, závisí od mnohých faktorov. Ak je záujemcov o danú nehnuteľnosť viac, nemá predávajúci dôvod zľavniť z ceny, práve naopak, môže si vybrať kupujúceho, ktorý mu za danú nehnuteľnosť ponúkne najviac.
Rozdiely medzi cenami sú od troch do 13 percent
Realitná maklérka UPgreat Elite Bratislava Matilda Blahová na základe svojich skúseností uvádza, že rozdiel medzi ponukovými a realizačnými cenami sa pohybuje približne od troch až do 13 percent, v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality.
Najväčšiu šancu na zľavu majú podľa nej ľudia pri nehnuteľnostiach, ktoré sú na trhu dlhšie. „Ak sa byt nepredá do dvoch až troch mesiacov od uvedenia na trh, väčšinou to znamená, že cena neodráža realitu. V takých prípadoch je priestor na vyjednávanie, najmä ak ide o staršie panelové domy alebo byty mimo najžiadanejších lokalít,“ konštatuje odborníčka.
Kupujúci vnímajú dlhší pobyt nehnuteľnosti v ponuke ako signál nezáujmu či náznak prípadných problémov. Na takéto ponuky preto reagujú v menšej miere. „Ak je nehnuteľnosť v ponuke príliš dlho, záujemcovia to rýchlo rozpoznajú. Najmä frustrovaní majitelia po mesiacoch neúspechu častejšie pristúpia k ponukám, ktoré sú hlboko pod hodnotou,“ vysvetľuje licencovaný maklér UPgreat Namax z Trenčianskeho kraja Marián Bielik.
Podľa maklérov je preto dôležité nastaviť úvodnú cenu na úrovni trhu, aby sa nehnuteľnosť nestala ležiakom. „Lepšie výsledky dosahujeme s dobre nastavenou počiatočnou cenou a jasnou stratégiou, ako s umelo navýšenou cenou z dlvodu očakávanej zľavy, prípadne silnému egu predávajúceho,“ dodáva Blahová.
Technický stav nehnuteľnosti a lokalita
Ďalšou premennou pri vyjednávaní o cene je technický stav nehnuteľnosti. Byty, ktoré potrebujú kompletnú rekonštrukciu, dávajú kupujúcim dôvod na rokovanie. Žiadajú dodatočnú zľavu vo výške 10 až 20-tisíc eur.
„Môže ísť o investíciu do celkovej rekonštrukcie, alebo len o výmenu niektorých technických prvkov. Ak je rozsah prác veľký, vytvára to tlak na zníženie ceny,“ upozorňuje Bielik. Podľa neho je užitočne odstrániť technické nedokonalosti vo vlastnej réžii ešte pred uvedením nehnuteľnosti na trh.
Parametrom ovplyvňujúcim možnú zľavu je aj lokalita. Ak má ponuka veľkú konkurenciu podobných bytov, znižuje to jej atraktivitu. Naopak, byty v projektoch s limitovaným počtom nehnuteľností ponúkajú zľavy zriedkavejšie.
Využívaným argumentom je aj platba v hotovosti. „Záujemca sa tak prezentuje ako jednoduchší a rýchlejší kupujúci, čím sa snaží vytvoriť dojem, že predávajúcemu ušetrí komplikácie spojené s hypotékou,“ približuje Bielik. V skutočnosti však ide podľa neho skôr o psychologickú ako reálnu výhodu.
Zľavy sú výraznejšie pri rodinných domoch
Okrem toho platí, že zľavy sú spravidla výraznejšie pri rodinných domoch, keďže dopyt po nich je aktuálne slabší. „Ešte väčší vplyv pri nich má technický stav, energetická efektívnosť, či občianska vybavenosti lokality,“ vymenúva realitná maklérka.
Naopak minimálny priestor na zjednávanie poskytujú novostavby. Ceny sú tu väčšinou pevné a ak aj príde k akciovým ponukám, zväčša ide o necenové benefity.
Dôležitým prvkom pri nastavení a úprave ceny je asistencia kvalifikovaného a skúseného realitného makléra. „Tí, ktorí vedia podať správne argumenty, si často dokážu vybojovať výraznú zľavu, zatiaľ čo iní odídu bez nej. Existuje niekoľko taktík, ktoré na predávajúcich fungujú,“ konštatuje Blahová.
Ak napríklad kupujúci ukáže, že v rovnakej lokalite sa predávajú byty o 200 €/m² lacnejšie, predávajúci len ťažko obháji svoju cenu. „Racionálne a dátami podložené argumenty fungujú lepšie než emócie,“ dodáva maklérka.