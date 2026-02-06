Remišová kritizuje novelu zákona o katastri, spoplatnený prístup a pokuty znefunkčnia kontrolu majetkových priznaní - VIDEO

Poslankyňa Národnej rady SRVeronika Remišová (Za ľudí) ostro kritizuje vládnu novelu zákona o katastri. Tvrdí, že tento zákon znefunkční verejnú kontrolu majetkových pomerov a majetkových priznaní politikov, pričom niektoré navrhované zmeny podľa nej môžu byť v rozpore s Ústavou SR.
Verejná kontrola
Poslankyňa upozorňuje, že vládna koalícia plánuje spoplatniť prístup ku katastru a zaviesť pokuty až do výšky 10-tisíc eur pre občanov, ktorí upozornia na zatajovanie majetkov politikov a až do 50-tisíc eur pre organizácie. Predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií si myslí, že takéto opatrenia absolútne znefunkčnia verejnú kontrolu majetkových priznaní.
„Práve verejná kontrola majetkov zjavne leží v žalúdku vládnej koalície, ktorej politici majú problémy so zatajeným majetkom. Ako príklad môžem spomenúť vilu pána Náhlika, v ktorej teraz býva pán Pellegrini, a ktorú pán poslanec Náhlik neuviedol do majetkového priznania, alebo neúplné majetkové priznania Roberta Kaliňáka, či nejasné financovanie majetku pána Fica,“ uviedla Remišová.
Ďalej zdôraznila, že novelou sa prakticky znemožní podávanie podnetov a verejná kontrola majetkov verejných funkcionárov. Podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu môže výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začať konanie na základe predmetného podnetu, ktorý môže podať ktokoľvek. Bez týchto podnetov podľa nej mnohé prípady s majetkovými nezrovnalosťami zostanú nevyriešené.
V rozpore s Ústavou SR
Zároveň avizovala, že tento návrh zákona je v rozpore s Ústavou SR, preto oslovila opozičných kolegov s iniciatívou, aby spoločne podali podnet na Ústavný súd SR. Poslanec Ján Magušin (Za ľudí) dodal, že Ústavný súd SR nedávno zastavil podobný pokus o spoplatnenie informácií a podčiarkol zásadný význam bezplatného prístupu k verejným informáciám. Podľa neho táto novela zákona porušuje ústavné právo na slobodu prejavu, keďže sankcie obmedzujú slobodné využívanie informácií z katastra.
Garant hnutia Slovensko pre spravodlivosť a právny štát Milan Vetrák poukázal na vážne podozrenia týkajúce sa zapojenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR do prípravy zákona, čo podľa neho môže indikovať snahu o korupčné praktiky. Vetrák sa nazdáva, že novela zásadne paralyzuje kontrolu politikov a obmedzuje aj právo samospráv kontrolovať svojich komunálnych zástupcov. Varoval tiež pred tzv. profiláciou osôb, ktorá by za majetkové hodnotenie mohla viesť k vysokým pokutám.
Vetrák ďalej zdôraznil, že zákon bude mať negatívne dôsledky aj pre bežných vlastníkov nehnuteľností, ktorí budú platiť vysoké poplatky aj pri obhajobe svojho majetku proti chybám alebo podvodom v katastri. Nakoniec skonštatoval, že zákon je plný chýb a je kandidátom na zrušenie Ústavným súdom SR, pričom jeho platnosť bude viazaná na aktuálnu vládu.