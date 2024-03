Očakávaný prudký pokles cien nehnuteľností sa podľa analytika nekonal, trh uzavrel minulý rok s päťpercentným mínusom

Očakávaný prudký pokles cien nehnuteľností sa nekonal, realitný trh skončil minulý rok iba päťpercentným mínusom. Vyplýva to z aktuálnej správy Realitnej únie SR (RÚ SR) vypracovanej jej hlavným analytikom Vladimírom Kubrickým.

Podľa čísel Realitného barometra RÚ SR, ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách, sa pokles cien nehnuteľností zastavil na hodnote 2 629 eur za meter štvorcový.

Fáza stabilizácie

Kubrický vysvetľuje, že miernejší pokles cien sa dá pripísať najmä priaznivejšiemu ekonomickému vývoju ako sa pôvodne očakávalo.

„Posledné mesiace hodnota Realitného barometra dokonca rastie a trh sa prevalil z poklesu do fázy stabilizácie,“ poznamenal analytik s tým, že čoraz viac bytov sa dostáva z červených do zelených čísel, a to už aj medziročne.

Pri starších bytoch v Košiciach, Nitre a Trenčíne sa ceny medziročne znížili ceny od 1,0 do 3,9 percenta. Väčší pokles, a to v intervale od 6,1 do 9,5 percenta postihol Trnavu, Žilinu, Banskú Bystricu a Prešov.

„Samostatnou kapitolou je Bratislava, kde staršie dvojizbové byty zlacneli len o 2,9 percenta, avšak trojizbové až o 6,3 percenta,“ priblížil Kubrický. Priaznivejším vývojom prešli novšie byty, ktoré v niektorých krajských mestách skončili medziročne v pluse.

Králi slovenských rebríčkov

Cenovým rebríčkom kraľuje dvojica najväčších slovenských miest, Bratislava a Košice.

„Inak to nie je ani v najlikvidnejšom segmente realitného trhu, pri starších trojizbových bytoch,“ uvádza analytik s tým, že hlavné mesto je v porovnaní s metropolou východu drahšie o štvrtinu, voči najlacnejšiemu Trenčínu až o 60 percent. Ako dodáva, po ochladení realitného trhu na jeseň 2022 klesali ceny starších bytov rýchlejšie ako novších, čím sa cenové rozdiely medzi nimi zväčšili.

Premenlivý vývoj

Tento rok nás podľa Kubrického čaká premenlivý vývoj.

„Pokles sa bude biť s rastom, pričom raz bude vyhrávať jeden, inokedy druhý. Naznačuje to aj vývoj za posledné tri mesiace, keď vo väčšine krajských miest dvojizbové byty zdraželi a trojizbové zlacneli,“ priblížil analytik s tým, že celkovo však ceny skončia v pluse a ručička Realitného barometra bude ukazovať hodnotu medzi 2700 a 2750 eur za meter štvorcový.

„Rastu budú pomáhať zvyšujúce sa príjmy ľudí, klesajúce úrokové sadzby na hypotékach, ale aj pozitívna trhová nálada,“ doplnil.