Ceny nových bytov a domov poklesli, najviac v jednom kraji

Nehnuteľnosti určené na bývanie boli síce na konci roka drahšie o 2,1 % v porovnaní s letom, avšak v medziročnom porovnaní sa predávali lacnejšie o 1,1 %.

Dôvodom bolo znižovanie cien nových bytov a domov. Rozkolísaný vývoj cien zaznamenal Štatistický úrad SR v regiónoch Slovenska, najmä pri starších nehnuteľnostiach.

Existujúce nehnuteľnosti, to znamená tie, ktoré boli prvýkrát zapísané do katastra nehnuteľností pred viac ako troma rokmi, sa v poslednom štvrťroku minulého roka v priemere predávali za rovnaké ceny ako pred rokom.

Ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli

Lacnejšie ako pred rokom sa však predávali nové nehnuteľnosti a to už tretí štvrťrok za sebou, približne o 4 %. Ak by sme sa však na vývoj pozreli z dlhodobého hľadiska, v porovnaní s priemerom roka 2010, boli by aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 83,2 %.

Z regionálneho hľadiska ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli v siedmich spomedzi ôsmich krajov Slovenska, najvýraznejšie o 3,9 % v Bratislavskom kraji. Lacnejšie sa predávali len v Nitrianskom kraji.

Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny medzikvartálne stúpli v šiestich z ôsmich regiónov Slovenska, najdynamickejšie v Banskobystrickom kraji takmer o sedem percent.

Mierne zlacňovanie z predošlého obdobia pretrvalo v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Nové nehnuteľnosti v porovnaní s letom v piatich krajoch zdraželi, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o šesť percent. Pokles cien nových domov a bytov sa prejavil v Banskobystrickom, Trnavskom a najviac o 7,5 % percent v Nitrianskom kraji.

Zásadnejšie medziročné poklesy

Naďalej však boli ceny nehnuteľností vo väčšine regiónov nižšie ako pred rokom, výnimkou boli len Nitriansky a Trnavský kraj. Zásadnejšie medziročné poklesy sa odzrkadlili najmä pri nových nehnuteľnostiach, až v piatich krajoch to bolo o viac ako 5 %.

Najvýraznejší pokles nových domov a bytov o 9 % bol v Banskobystrickom kraji. Výrazne lacnejšie ako pred rokom sa predávali novostavby aj v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Aj napriek tomu, že na celoslovenskej úrovni ceny starších nehnuteľností medziročne zostali nezmenené, vývoj v jednotlivých krajoch bol pomerne dynamický a rozmanitý. Poklesy cien existujúcich domov a bytov v piatich krajoch však totálne prekryli rýchlejšie rasty vo zvyšných troch krajoch.

Lacnejšie, do štyroch percent, sa predávali tieto nehnuteľnosti najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji, mierne lacnejšie aj v Bratislavskom kraji. Úplne opačný trend rastu cien starších domov a bytov nastal predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde ceny medziročne vyskočili ceny o 7,2 % a v Trnavskom kraji rástli o 4,8 %. Nepatrný rast zaevidoval aj žilinský región.