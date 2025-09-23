Nový stavebný zákon mení právne postavenie projektanta, stáva sa definovaným účastníkom výstavby

Nový stavebný zákon prináša zásadné zmeny do právneho postavenia projektanta. Upozorňuje na to Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). „Projektant sa stáva nielen odborníkom na konštrukcie, ale aj aktérom právneho dialógu, v ktorom sa rozhoduje o zodpovednosti, duševnom vlastníctve a rovnováhe medzi investorom a autorom,“ konštatuje organizácia.
Projektant ako účastník stavby
Zákon o výstavbe prináša nový rámec, v ktorom sa projektant stáva definovaným účastníkom výstavby. „Projektant je podľa nového zákona účastníkom výstavby, a to znamená, že jeho zodpovednosť je nielen odborná, ale aj právna,“ upozorňuje právnik Peter Štefunko. V zmluve o dielo sa tak musí zohľadniť nielen rozsah prác, ale aj právna zodpovednosť za ich výsledok.
Štefunko zdôrazňuje, že projektant by mal trvať na tom, aby zmluva obsahovala presnú špecifikáciu rozsahu prác, termínov, ale aj spôsobu odovzdania dokumentácie. „V praxi sa totiž často stáva, že investor očakáva kompletnú dokumentáciu, bez toho, aby definoval, čo tým myslí. To vedie k sporom, ktoré sa dajú predísť jasnou zmluvnou definíciou,“ dodáva právnik.
Nový zákon tiež zavádza pojem Projektová dokumentácia pre výstavbu, ktorý má právne dôsledky. Projektant je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala požiadavky zákona, ale zároveň má právo požadovať od investora súčinnosť. „Nie je možné, aby projektant niesol zodpovednosť za nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti investora,“ pripomína Štefunko.
Zmluvný vzťah je často asymetrický
Právnik Pavol Heger upozornil, že projektant je autorom dokumentácie, čo znamená, že má právo rozhodovať o jej použití, rozmnožovaní, úpravách a zverejnení. „Tento pohľad je často podceňovaný, najmä zo strany investorov, ktorí považujú dokumentáciu za objednaný produkt,“ upresnil Heger s tým, že licenčné podmienky by mali byť súčasťou každej zmluvy o dielo.
SKSI upozorňuje, že zmluvný vzťah medzi investorom a projektantom je často asymetrický. Nový stavebný zákon a autorský zákon však dávajú projektantovi nástroje, ako túto rovnováhu vyvážiť. „Projektant by mal byť rovnocenným partnerom, nie len dodávateľom,“ zdôrazňuje Štefunko. To si vyžaduje nielen odbornú kompetenciu, ale aj právne povedomie.
Komora ďalej zdôrazňuje, že projektant v súčasnosti čelí nielen technickým, ale aj právnym rizikám. „Projektant by mal mať právneho poradcu, rovnako ako má technického konzultanta,“ odporúča Štefunko.
Zmluva o dielo je totiž právny dokument, nie len obchodná dohoda. Riziká sa týkajú aj použitia dokumentácie po odovzdaní. Ak investor použije dokumentáciu na inú stavbu, alebo ju upraví bez súhlasu autora, projektant môže byť vystavený právnemu sporu.