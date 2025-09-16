Sektor obnovy budov na Slovensku čelí vážnym výzvam, výsledky prieskumu poukázali na pokles zákaziek

Sektor obnovy budov na Slovensku čelí vážnym výzvam. Ukazuje to prieskum platformy Budovy pre budúcnosť, ktorý v auguste realizovala medzi svojimi členmi – firmami a združeniami pôsobiacimi v oblasti stavebníctva, energetiky a výroby stavebných materiálov.
Výsledky poukazujú na pokles zákaziek, hrozbu ďalšieho útlmu a tlak, ktorý núti časť firiem presúvať svoje aktivity mimo Slovenska. Za posledných dvanásť mesiacov zaznamenalo až 66,7 percenta respondentov pokles zákaziek v oblasti obnovy budov.
Riziko obchodu mimo Slovenska
„Mierny pokles uviedlo 37,8 percenta a výrazný pokles 28,9 percenta opýtaných,“ vyplýva z prieskumu. Tento trend potvrdzujú aj očakávania na najbližšie mesiace – takmer polovica firiem (46,7 %) predpokladá nedostatok zákaziek v dôsledku dobiehania verejných programov, ako sú eurofondové výzvy či programy Obnov dom a Zelená domácnostiam.
Prieskum ukázal aj riziko odchodu podnikateľských aktivít mimo Slovenska. Časť svojich aktivít už presunulo do zahraničia 28,9 percenta opýtaných firiem a 13,3 percenta tento krok zvažuje Podľa riaditeľky platformy Budovy pre budúcnosť Kataríny Nikodemovej môže mať tento trend dlhodobý negatívny dopad na ekonomiku štátu a zamestnanosť.
Firmy potrebujú stabilné prostredie
„Každé vložené euro prináša multiplikačný efekt v podobe pracovných miest, vyššej zamestnanosti v stavebníctve a naviazaných sektoroch, rastu HDP a úspor energií pre domácnosti. V čase, keď Slovensko potrebuje konsolidovať verejné financie a súčasne podporiť hospodársky rast, je obnova budov jednou z najefektívnejších ciest, ako tieto ciele naplniť,“ upozornila Nikodemová.
Firmy sa vyjadrili aj k forme verejnej podpory, ktorá by najviac prispela k rozvoju kvalitnej obnovy budov. Najviac respondentov (42,2 %) uprednostňuje kombináciu dotácie a zvýhodneného úveru, 40 percent preferuje priame dotácie.
„Prieskum jasne ukazuje, že firmy potrebujú stabilné prostredie, predvídateľné programy a jasné pravidlá. Obnova budov nie je len otázkou energetickej efektívnosti, ale aj ekonomického rastu a zamestnanosti. Ak teraz neprijmeme rozhodnutia, ktoré sektor stabilizujú, riskujeme stratu investícií aj odborníkov,“ uviedla PA manažérka združenia Kristína Korčeková.
Sektoru hrozí, že sa bude aj ďalej prepadať
„Segment klimaticky orientovaných technológií je mimoriadne citlivý na nepredvídateľnosť štátnych opatrení. Už dnes pozorujeme výrazný odliv kvalifikovaných odborníkov do susedných krajín. Zavedenie systémových opatrení, jasne definovaných pravidiel a transparentnej komunikácie by výrazne prispelo k stabilizácii celého odvetvia. Firmám by to zároveň umožnilo realizovať strategické investície do rozvoja a vzdelávania. V súčasnosti však skôr pozorujeme zatiahnutú ručnú brzdu a atmosféru paniky,“ dopĺňa Eva Baltészová za spoločnosť Daikin na Slovensku.
Výsledky prieskumu podľa platformy jednoznačne ukazujú, že bez stabilnej a predvídateľnej politiky hrozí sektoru stavebníctva, že sa bude ďalej prepadať. Firmy odporúčajú vláde, aby zlepšila predvídateľnosť – zverejnila harmonogram výziev aspoň na dva roky dopredu, zjednodušila administratívu a zrýchlila proces vyplácania dotácií, zabezpečila dostatok finančných zdrojov, stabilizovala legislatívu a podporovala komplexné riešenia namiesto čiastkových opatrení.