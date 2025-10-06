Projekt pri Kuchajde získal dôležité povolenie, prinesie takmer 400 bytov - FOTO

Zámer Lakeside Park 03 v bratislavskom Novom Meste získal právoplatné územné rozhodnutie. Projekt, ktorý vznikne v spolupráci Cresco Real Estate s investičným partnerom Wood & Company prinesie do lokality pri jazere Kuchajda takmer 400 bytov.
Návrh z dielne Bogle Architects pozostáva z dvoch výškových objektov so 16 a 26 podlažiami orientovaných smerom k jazeru. „V lokalite na pozemku s rozlohou viac ako 10-tisíc m2 vznikne takmer 40-tisíc m2 novej nadzemnej podlažnej plochy,“ priblížil investor.
V rámci projektu pribudne 384 bytov a apartmánov, doplnených o viac ako 2-tisíc metrov štvorcových priestorov občianskej vybavenosti. Budovy budú prepojené podzemnou garážou. Organické riešenie verejných priestorov je inšpirované topografiou brehu Kuchajdy, s dôrazom na peších a cyklistov.
Námestie so zeleňou a vodnými plochami
V rámci územia sa projekt plynule napojí na existujúce budovy Lakeside Park I. a II., k jazeru Kuchajda a nákupnému centru VIVO!. Prevažne rezidenčný komplex Lakeside Park 03 bude poslednou etapou developmentu v tomto území a s existujúcimi budovami má vytvoriť harmonický celok.
„Ústredným kompozičným elementom, ktorý zjednotí zónu, bude námestie s pracovným názvom Plaza, v rámci ktorého vzniknú nové verejné priestory plné zelene, prístupné výhradne pre chodcov a cyklistov, bez automobilovej dopravy,“ priblížil developer. Zóna bude doplnená o mestský mobiliár a vodné plochy.
Predpokladaná výška investície je dnes vyčíslená na približne 70 miliónov eur. Po získaní všetkých potrebných povolení by v rámci predpokladaného harmonogramu mali začať s realizáciou v priebehu roka 2027.