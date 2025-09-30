Na Slovensku sa začala výstavba prvého rodinného domu s použitím murovacieho robota - FOTO

Na Slovensku začali s výstavbou prvého rodinného domu s použitím murovacieho robota WLTR. Podľa spoločnosti Wienerberger ide o prelomový krok v stavebníctve a v automatizácii stavebných procesov. „Je zároveň odpoveďou na dlhodobé výzvy, ktorým čelí stavebný sektor, ako sú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rastúce náklady, oneskorené dodávky a požiadavky na udržateľnosť,“ konštatuje spoločnosť.
Murovací robot
Murovací robot WLTR od Wienerberger reaguje na rastúce požiadavky na inovácie a efektívnosť. Murovací robot nájde využitie nielen pri výstavbe rezidenčných, ale aj nebytových budov. „WLTR je pripravený na okamžité nasadenie na stavbe a je ideálnym riešením pre developerov i realizačné firmy,“ dodáva spoločnosť.
Stavebníctvo sa mení na moderné odvetvie, ktoré prináša zaujímavú perspektívu a istotu práce
Pracovný trh na Slovensku pociťuje akútny nedostatok pracovnej sily vo viacerých oblastiach a stavebníctvo nie je výnimkou.
„Stavebné firmy hlásia extrémne nízky počet kvalifikovaných murárov. Mladí ľudia považujú remeslá za neatraktívne, fyzicky náročné a málo prestížne, čo vedie k ich nízkemu záujmu o odborné školy,“ poznamenala spoločnosť s tým, že počet absolventov murárskych odborov za poslednú dekádu klesol o viac ako polovicu. Navyše trh práce čelí odlivu mladých do zahraničia.
Digitalizácia a automatizácia
„Danú situáciu možno vyriešiť aktívnou spoluprácou stavebných firiem so školami, propagáciou murárskeho remesla s dôrazom na vysoký dopyt a veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie kvalitných remeselníkov, ale aj podporou výučby tohto remesla zo strany štátu,“ uvádza Head of product v spoločnosti Wienerberger Dušan Koháry. Aj keď je stavebníctvo tradične konzervatívne a náročné v prijímaní zmien, stavebné odvetvie sa postupne mení.
„Práca murára sa transformuje, pričom už nejde len o fyzickú aktivitu, ale čoraz viac o prácu s technológiami,“ konštatuje spoločnosť. Aby firmy nahradili chýbajúcich pracovníkov a zvýšili efektivitu, investujú do digitalizácie a automatizácie. Zásadnú redefiníciu murárskej práce predstavuje robotické murovanie. „Murovací robot WLTR vytvára predpoklady pre presnejšie a úspornejšie murovanie a podporuje udržateľnejšiu budúcnosť v stavebníctve,“ dodáva.
Prvýkrát na Slovensku
Robot WLTR stavia prvýkrát už aj na Slovensku. „Podieľa sa na výstavbe rodinného domu neďaleko Zlatých Moraviec, kde v priebehu siedmich dní postaví 237 metrov štvorcových stien hrúbky 300 milimetrov. Na stavbu sa využijú špeciálne brúsené tehly Porotherm 30 RR Profi s presnými drážkami na lícových plochách pre uchopenie robotickým ramenom,“ popisuje projektový manažér robotického murovania v spoločnosti Wienerberger Alexander Pintér.
Slovenské stavebníctvo čelí historickému nedostatku pracovníkov, firmy narážajú na limity kapacít
WLTR používa ako spojivo murovaciu penu Dryfix. Tá eliminuje potrebu tradičnej malty na báze cementu, ktorá je významným zdrojom emisií CO₂. Na stavbu domu sa tiež spotrebuje výrazne menej vody. Vďaka softvéru robota, ktorý riadi automatickú kontrolu ukladania tehál, sa zároveň minimalizujú chyby na stavbe.
Robot vie pracovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Jeho tempo práce je až 10 metrov štvorcových za hodinu, čo je porovnateľné s výkonom a rýchlosťou až piatich murárov. Navyše pracuje spoľahlivo v teplotách od 0 °C do 40 °C, a to aj za zhoršených poveternostných podmienok. WLTR stavia steny až do výšky 3,25 metra bez potreby lešenia, čím eliminuje riziká práce vo výškach. Vďaka priemernej energetickej spotrebe len 1,4 kW sa tiež radí medzi energeticky úsporné riešenia.