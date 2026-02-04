Na pravom brehu Dunaja vznikne mestský nábrežný lesopark - FOTO

Zelený pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo v Bratislave čaká premena. Nábrežný lesopark Lido v najbližších mesiacoch získa podobu prírodne ladeného mestského lesoparku. Projekt vzniká v spolupráci hlavného mesta s developermi JTRE a Penta Real Estate.
„Cieľom je citlivá obnova územia so zachovaním jeho prírodného charakteru a vytvorenie lepších podmienok na jeho využívanie verejnosťou,“ priblížil developer JTRE. Nový mestský lesopark má priniesť obyvateľom nové možnosti oddychu, prechádzok a trávenia voľného času pri Dunaji.
Prípravné práce začnú tento mesiac
Prípravné práce na revitalizácii lesoparku Nové Lido začnú tento mesiac. Podľa developera pôjde o lokálne, odborné a zároveň citlivé prečistenie porastov, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť návštevníkov, zlepšiť priechodnosť územia a vytvoriť predpoklady pre ďalšiu revitalizáciu.
Lesopark je súčasťou prvej etapy tvorby Bratislavského dunajského parku ako širšieho konceptu, ktorý má zlepšiť rekreáciu obyvateľov a zároveň ochranu prírody pri Dunaji. V súlade s požiadavkami zákona o ochrane prírody a krajiny budú práce spočívať najmä v čistení od náletových a inváznych drevín.
Bratislava schválila zmeny územného plánu, Nové Lido sa stane realitou
Projekt lesoparku Nové Lido predstavuje prvý krok k postupnej premene územia Celomestského centra Petržalka na mestskú štvrť. Hlavné mesto je vlastníkom pozemkov, stavebníkom a garantom verejného záujmu, zatiaľ čo developerské spoločnosti zabezpečujú realizáciu a financovanie revitalizácie lesoparku v hodnote 1,1 milióna eur v pomere 70 percent JTRE a 30 percent Penta Real Estate, ktorý vychádza z rozdelenia nadväzujúceho územia medzi projekty Nové Lido a Southbank.
„Našou ambíciou je sprístupniť toto územie verejnosti citlivým spôsobom, ktorý rešpektuje jeho prírodný charakter a zároveň vytvára kvalitné podmienky na oddych, šport a rekreáciu v súlade s ochranou prírody,“ doplnil námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva.
Lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára
Výsledkom spolupráce hlavného mesta s oboma developermi bude prírodný lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára, ktorý prinesie kombináciu upravených pobytových zón a voľnejších prírodných častí, ponechaných prirodzeným procesom.
„Územím povedie prehľadná sieť peších trás s priepustnými povrchmi, od stabilných štrkových chodníkov až po prírodné štiepkové cesty vedené medzi porastmi,“ priblížil developer. V podmáčaných miestach pribudnú drevené lávky a pochôdzne drevené chodníky, ktoré umožnia pohyb bez poškodzovania pôdy a koreňových systémov.
Bratislava na prahu veľkej premeny. Developeri ohlásili viaceré významné projekty
Atmosféru dotvoria prírodné lavičky z popadaných stromov a citlivé umelecké zásahy, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia. Hlavným princípom návrhu nábrežného lesoparku je podľa architekta Antonína Nemca z ateliéru krajinnej architektúry ZAAN architects obnova a zachovanie pôvodného krajinného charakteru lužného lesa.
„Takýchto území v meste postupne ubúda a práve lesopark na Novom Lide má potenciál zostať autentickým fragmentom dunajskej krajiny v jej prirodzenej podobe. Návrh preto stojí na princípoch minimálnych zásahov, rešpektu k prirodzeným procesom a zachovania lužného lesa ako živého ekosystému,“ uvádza autor návrhu.
Návštevníci v novom lesoparku nájdu pobytové lúky, miesta na sedenie pri rieke, piknikové zostavy a ohniská, ako aj drobnú architektúru, navrhnutú špeciálne pre toto územie. Jeho súčasťou budú aj prírodné herné prvky z guľatiny pre deti, vyhliadkové miesta orientované na Dunaj a priestor pre prírodné umelecké inštalácie.
„Dôležitou súčasťou revitalizácie je aj nový informačný systém, ktorý návštevníkom priblíži históriu územia, miestnu faunu a flóru a pomôže s orientáciou v lesoparku,“ doplnil developer. Informačné tabule sú navrhnuté z odolných materiálov v kombinácii s prírodným dizajnom tak, aby prirodzene zapadli do prostredia lužného lesa.