Malé zmeny v kuchyni, ktoré urobia veľký efekt

Ak túžite po zmene a sviežosti v kuchyni, netreba sa hneď púšťať do veľkej renovácie. Ak kuchynský nábytok stále dobre slúži, stačí vymeniť alebo doplniť niekoľko drobností a celkový efekt bude úžasný.

Skutočne veľkú zmenu do atmosféry v kuchyni a tiež do fungovania v nej prinesie doplnenie alebo výmena osvetlenia. Aktuálne sú veľmi trendy LED pásy zapustené do spodnej časti horných skriniek.

Ak si vyberiete pás, ktorým sa dá regulovať intenzita jasu, budete mať vždy dostatočné svetlo pri práci v kuchyni aj príjemné prítmie počas pohodových chvíľ.

Dobré svetlo

LED pásy ponúkajú oproti starším typom osvetlenia mnoho výhod a navyše šetria náklady na elektrickú energiu. Majú tiež dlhšiu životnosť a dokážu vygenerovať vždy také svetlo, aké práve potrebujete.

„Ideálne je použiť LED pás s nastaviteľnou teplotou svetla. Biele svetlo je vhodné na prácu cez deň, večer je pre svetelnú pohodu očí lepšie používať teplé tóny okolo 2 700 kelvinov. V bytoch, kde kuchyňa priamo nadväzuje na obytný priestor a býva aj zdrojom večerného osvetlenia, je to vhodnejšie,“ vysvetľuje Ladislav Jelen z Oresi.

Pri výbere osvetlenia je okrem farby dôležité zohľadniť aj jeho výkon.

Stačí vymeniť jednu vec

Výmena pracovnej dosky je finančne aj časovo nenáročná, no želaný efekt zmeny je veľký. Okrem vizuálnej premeny určite prinesie aj väčšiu pohodu pri varení a ďalších prácach v kuchyni.

Finančne najdostupnejšie sú laminátové pracovné dosky. Sú odolné proti nárazom, poškriabaniu a oderom. Výrobcovia ponúkajú širokú paletu dekorov, hoci úplne reálny 3D vzhľad sa s laminátovou doskou, ktorá je v podstate pokrytá dekoračným papierom, nedá dosiahnuť.

„Dlhú životnosť, príjemný dotyk a unikátny vzhľad ponúkajú pracovné dosky z masívneho dreva. Sú o niečo drahšie, lebo sa vždy robia na mieru, na druhej strane vďaka tomu máte v kuchyni presne takú pracovnú dosku, akú potrebujete a aká sa vám páči. Bez kompromisov,““ pokračuje Jelen.

Starostlivosť o drevo si vyžaduje o niečo viac času, približne raz za tri mesiace treba dosku naolejovať. Odmenou však bude v podstate neobmedzená životnosť a dokonalý naturálny look kuchyne.

„Pre milovníkov minimalizmu alebo industriálneho štýlu odporúčam betónovú pracovnú dosku. Je až neskutočné, čo dokáže s priestorom a jeho atmosférou urobiť tento materiál,“ hovorí Jelen.

V novom šate

Vaša kuchyňa vám usporiadaním dokonale vyhovuje. Skrinky aj kovania sú aj po rokoch v bezchybnom stave. Ale vy túžite po závane novoty a sviežosti. Táto dilema sa dá vyriešiť jednoducho – výmenou dvierok na nábytku.

„Obnovy a renovácie takéhoto druhu robíme často a s veľkým nadšením, pretože sa tým šetria materiály, a teda aj životné prostredie. Samozrejme, majiteľ kuchyne tiež ušetrí, má pocit novej kuchyne za relatívne málo peňazí. A pritom môže za pár hodín úplne zmeniť celkový štýl alebo farebnosť kuchyne,“ pritakáva odborník na kuchyne.

Trochu viac roboty aj peňazí si bude vyžadovať zmena otvárania dvierok, pretože treba meniť aj kovania. Určite sa tým však zvýši štandard používania kuchyne a predĺži sa jej životnosť.

Svieža zástena

Najväčšiu plochu v kuchyni zaberá kuchynská zástena. Jej výmena teda logicky prinesie do kuchyne želanú zmenu. Podľa zvolenej farby dokáže priestor opticky zväčšiť alebo rozšíriť, v prípade potreby však aj zmenšiť.

Materiál zas určí primárny tón v kuchyni a zároveň ovplyvní praktickosť a využiteľnosť priestoru. Dôležité je, aby bola zástena z materiálu odolného voči vode a teplu, nenasiakavá, farebne stála a ľahko udržiavateľná.

Trendom sú zásteny z kaleného skla, ktoré dodáva kuchyni dojem exkluzívnosti. Sú vhodné aj za plynové varenie, treba však počítať s vyššou cenou a dlhšou lehotou dodania. Robia sa na mieru.

Rovnako dobrú službu ako kalené sklo urobí v kuchyni veľkoformátový keramický obklad na stenu. Tieto materiály sa naozaj ľahko udržiavajú a bez zmeny vzhľadu vydržia celé roky.

Finančne aj časovo veľmi príjemné riešenie je zástena bez obkladu, ošetrená špeciálnym náterom alebo stierkou. „Nevýhodou a výhodou zároveň je relatívne krátka životnosť takejto zásteny, pretože mastnoty a fŕkance sa z nej nedajú úplne očistiť. Pozitívne to však môže byť v tom, že pri novom nátere zmeníte farbu alebo jej odtieň a zase máte vynovenú kuchyňu,“ odhaľuje plusy a mínusy zásteny bez obkladov Jelen.

Zlatou strednou cestou v oblasti zásten sú zásteny z laminátu – sú cenovo dostupné, robia sa v takmer nekonečných variáciách dekorov, takže sa dajú doladiť ku každej kuchyni. Ale pozor, nie je vhodné umiestňovať ich za plynovú varnú zónu, pretože nie sú odolné voči tepelnému žiareniu.

Zamerané na detaily

Celkový dojem vždy dotvárajú detaily. Či už to bude nová polička, nové úchytky, batéria, drez alebo malé spotrebiče, prinesú do kuchyne nový vietor.

Rýchlovarná kanvica, hriankovač či kávovar v pastelových farbách priestor zútulnia a rozihrajú, kovové doplnky mu zas dajú nádych moderného luxusu.

„Kuchyňa má byť miesto, kde sa domáci dobre cítia, pretože je srdcom domova. Je teda ideálne, ak si ju domáci zariadia podľa svojho cítenia a vkusu. V tomto sa podľa mňa žiadne obmedzenia nekladú,“ uzatvára odborník na kuchyne.