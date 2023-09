Chystáte sa na predaj nehnuteľnosti? Týmto 9 veciam sa vyhnite

Predávanie nehnuteľnosti je často zložitým procesom, ktorý si vyžaduje pozornosť a správny prístup. Prinášame vám rady od skúseného realitného makléra pre úspešný predaj.

Nepredávajte s nehnuteľnosťou aj váš osobný život

Fotorámiky, sošky, vázičky či stacionárny bicykel uprostred obývačky … Síce každodenné veci, ktoré máme doma, no pri predaji musia ísť osobné veci čo najviac z očí. Nehnuteľnosť je dôležité, čo najviac depersonalizovať, aby si potenciálni záujemcovia vedeli predstaviť svoj život vo vašom priestore. S bicyklom v obývačke, alebo fotorámikmi pri posteli to ide naozaj ťažko.

Stanovenie nereálnej predajnej ceny

Kamaráti a neprofesionálni makléri Vám povedia presne to, čo chcete počuť, aby vás nestratili. Pri nastavovaní predajnej (trhovej) ceny nehnuteľnosti sa určite obráťte na niekoho nestranného, kto vám povie veci také, aké sú. Ak sa na začiatku nastaví cena priveľmi vysoko a následne sa z nej bude výrazne zľavovať, na kupujúcich to zanechá dojem, že s nehnuteľnosťou niečo nie je v poriadku. Výsledkom toho bude, že s predajom budete dva kroky pozadu za ponukami na trhu a predaj sa vám tak zbytočne natiahne. S predajom nehnuteľnosti je to ako s karate, treba udierať presne a rýchlo.

Fotky z mobilu? Určite nie.

Každý z nás sem-tam predá niečo na internete. Stačí to nafotiť mobilom, pridať k tomu popis a je to. Pri predaji nehnuteľnosti to však neplatí. Profesionálny fotograf, ktorého by mala mať po ruke každá lepšia realitná kancelária presne vie, ako z vášho priestoru získať potenciál, ktorý sa kupujúcim zapáči už z fotiek.

Prvý dojem urobíte len raz

Drobné chybičky krásy, na ktoré ste si už vy časom zvykli, nemusia hneď znamenať tragédiu. Avšak, keď sa týchto vecí nazbiera viac, môže to záujemcom prekážať a vyvolať v nich pocit, že ste sa o vašu nehnuteľnosť nestarali. Ak ste v nehnuteľnosti neopravili nejaké „nedorobky“ alebo veci, na ktoré sa už podpísal zub času, tak pred predajom je ten najlepší čas dať to dokopy. Lepšia realitná kancelária vám tento servis zabezpečí, pretože ide o bežnú vec.

Nezakrývajte technické problémy

Ak ste si zvykli na zatekajúcu strechu, komín čo neťahá, vlhnutie stien, či okná, ktoré sa ťažko zatvárajú, neznamená to, že s tým budú v pohode aj kupujúci. Ak máte na nehnuteľnosti závažnejšie problémy, kupujúci ich skôr či neskôr odhalia. V takejto situácii máte v zásade dve možnosti. Opraviť všetko, čo sa opraviť dá, alebo byť pripravený to automaticky kompenzovať v kúpnej cene.

„S predajom nehnuteľnosti je to ako s karate, treba udierať presne a rýchlo.“

Pred obhliadkou čisto ako na Vianoce

Poriadok sa v domácnosti udržuje ťažko a ešte ťažšie, keď sa v nehnuteľnosti, ktorá sa predáva stále býva. Pred každou obhliadkou nehnuteľnosti by ste mali mať upratané, aby sa potenciálni záujemcovia cítili príjemne. Samozrejme, že nikto nepôjde bodovať čistotu podláh, alebo vašich skríň, ale kuchyňa a kúpeľňa by mali mať vašu najväčšiu pozornosť.

S predajom nehnuteľnosti sa treba obrátiť na skúseného realitného makléra. gettyimages.com

Príliš veľa emócií škodí

S predajom nehnuteľnosti prichádza aj vyjednávanie, pri ktorom si treba zachovať chladnú hlavu a kde sa nesmú veci brať osobne. Kupujúci si často skúšajú vyjednať lepšie cenové podmienky práve tým, že sa snažia poukazovať na nedostatky a chyby vašej nehnuteľnosti. A tu sa takmer vždy prihlási ego, ktoré nie je dobrý vyjednávač.

Ak nemáte skúsenosti s vyjednávaním, pri predaji nehnuteľnosti treba určite využiť služby skúseného makléra-obchodníka.

Nepredávajte si nehnuteľnosť sami

Môžete si byť istý, že, ak sa pustíte do predaja nehnuteľnosti sami, prvých 50 telefonátov bude od nízkoprofilových realitných kancelárií, ktoré Vás budú presviedčať, že majú na vašu nehnuteľnosť kupujúceho, z ktorého sa neskôr vykľuje ich bratranec alebo sesternica. Ak sa vám podarí toto ustáť, ďalej treba počítať s tým, že kupujúci sú dnes tí, na ktorých stojí a padá realitný trh, pretože veľa z nich nakoniec v banke nedostane hypotéku.

Spoluprácou so šikovným realitným maklérom, ktorý pracuje v tandeme s hypotekárnym špecialistom získate pracovnú skupinu, ktorá vám bude vedieť obratom filtrovať ľudí. Vyselektuje potenciálnych kupcov, a aj tých, s ktorými by ste úspešný obchod neuzavreli.

Nepredávajte cez viacero kancelárií

Ak ste sa rozhodli, že do predaja idete cez realitnú kanceláriu, ale máte pocit, že čím viac ich do toho zapojíte, tým pre vás lepšie, tak je to presne naopak. Špičková realitka vie, ako má pripraviť a nafotiť vašu nehnuteľnosť, nevie však ovplyvniť to, ako iné kancelárie odprezentujú vašu nehnuteľnosť na internete. Viacero inzerátov k tej istej nehnuteľnosti vyvoláva dojem, že s nehnuteľnosťou niečo nie je v poriadku, keď to má v ponuke viacero kancelárií a nevie to predať ani jedna. Hovorí sa, že pri výbere realitného makléra by ste sa mali držať rovnakej zásady, ako pri výbere životného partnera, treba si urobiť research a vybrať si poriadne.