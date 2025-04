Košice postavia tisícky nájomných bytov, mesto založilo spoločný podnik s rakúskym investorom

Mestskí poslanci v Košiciach schválili uznesenie o založení spoločného podniku mesta a investora v projekte štátom podporovaného nájomného bývania. Spoločný podnik zakladá mesto s rakúskou skupinou WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, mesto by malo mať v spoločnom podniku 15-percentnú účasť, skupina 85-percentnú. Základné imanie spoločnosti je v sume 5-tisíc eur, pričom vklad mesta predstavuje 750 eur. Vklad spoločníka je 4 250 eur.

Súhlas mestských poslancov

„Skupina WBG, ktorá už od roku 1911 prevádzkuje projekty nájomného bývania v Rakúsku, má zabezpečiť financovanie a manažment, mesto poskytne vopred špecifikované pozemky na realizáciu projektov štátom podporovaného nájomného bývania,“ priblížilo mesto Košice.

Pripomenulo tiež, že v najbližších desiatich rokoch by v ňom malo pribudnúť viac ako päťtisíc nájomných bytov za zhruba 1,3 miliardy eur. V prvej fáze by prvých 1700 bytov malo vyrásť na uliciach Jesenského, Thurzova, Clementisova a Popradská. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili okrem založenia spoločnosti, peňažného vkladu mesta a spoločenskej zmluvy podľa predloženého návrhu aj primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý) ako zástupcu mesta do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Primátora tiež poslanci uznesením zaviazali, aby na najbližšie rokovanie zastupiteľstva predložil na schválenie návrh dohody spoločníkov.

Veľký míľnik

„Pred niekoľkými rokmi sme si dali do nášho harmonogramu niekoľko míľnikov. Samozrejme, čakali sme, či zákon o štátom podporovanom nájomnom bývaní prejde. To sa udialo, zmenil sa stavebný zákon,“ uviedol Polaček v reakcii na výsledok hlasovania s tým, že medzitým pracovali s rakúskym partnerom na tom, aby identifikovali celú cestu k výstavbe nájomných bytov.

„Prešli sme veľký míľnik, kedy mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo, že sme založili s naším rakúskym partnerom, spoločnosťou WBG, spoločný podnik, ktorý v najbližšom období začneme procesovať,“ dodal s avizoval, že na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré by malo byť v júni, by v tomto podniku chceli začať vkladať pozemky. „V tejto chvíli sme prešli obrovský kus cesty,“ prízvukoval primátor Košíc a zdôraznil, že Košice sú na Slovensku lídrom v oblasti štátom podporovanej výstavby nájomných bytov.

Tri etapy

Rovnako vyzdvihol i benefity, ktoré nové nájomné byty prinesú pre mesto, napríklad v podobe dane za rozvoj. V Košiciach by celkovo v troch etapách mali vyrásť tisíce nájomných bytov. V prvej etape v rokoch 2025 až 2027 je plánovaných viac ako 1 700 bytov.

V ďalšej etape v rokoch 2028 až 2029 by malo ísť o bezmála 1 600 bytov a v tretej fáze by malo v metropole východu pribudnúť cez dvetisíc bytov. Okrem vyše piatich tisícok bytov, ktoré by mali vyrásť na pozemkoch mesta, by ďalších viac ako dvetisíc bytov malo pribudnúť na pozemkoch Arcidiecézneho úradu v Košiciach v obci Valaliky.