Fico sa v Košiciach stretol s primátorom Polačekom. Predstavili lokality, kde vyrastú nájomné byty – FOTO

V Košiciach predstavili štyri lokality, kde vyrastú nové nájomné byty. Stalo sa tak počas stretnutia vedenia mesta Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) v Košiciach.

Ako uviedol zástupca investičného partnera SR Štefan Holý, prvá lokalita je Mlynský náhon na Jesenského. Vyrásť by tu malo 133 bytov a 120 parkovacích miest. Hodnota investície je 23 miliónov eur. Ďalších 38 nových nájomných bytov je plánovaných na Thurzovej v blízkosti Hlavnej stanice. Spolu s nimi by malo vzniknúť aj 30 parkovacích miest. Investícia by v tomto prípade mala byť v sume 6,5 milióna eur.

Postavia tisíce nájomných bytov

Najväčšia investícia zo štyroch predstavených by mala smerovať do lokality Popradská Čičky, kde by malo vzniknúť 353 nájomných bytov a 282 parkovacích miest. Hodnota investície je 60 miliónov eur. Štvrtou predstavenou lokalitou je Clementisova na Furči, kde by malo vyrásť 197 bytov a 138 parkovacích miest. Suma investície v prípade tejto lokality predstavuje 33 miliónov eur.

V Košiciach by celkovo v troch etapách mali vyrásť tisíce nájomných bytov. V prvej etape v rokoch 2025 až 2027 je plánovaných viac ako 1 700 bytov. V ďalšej etape v rokoch 2028 až 2029 by malo ísť o bezmála 1 600 bytov a v tretej fáze by malo v metropole východu pribudnúť cez dvetisíc bytov. Okrem vyše piatich tisícok bytov, ktoré by mali vyrásť na pozemkoch mesta, by ďalších viac ako dvetisíc bytov malo pribudnúť na pozemkoch Arcidiecézneho úradu v Košiciach v obci Valaliky.

Vizualizácia nových nájomných bytov, ktoré by mali vyrásť v Košiciach. Foto: SITA/Katarína Lörincová

Ako Holý avizoval, v tomto prípade bude potrebná zmena územného plánu, podarilo sa im ale vyriešiť dopravné napojenie. Podľa jeho slov by sa v tomto prípade mohlo začať s výstavbou v treťom kvartáli budúceho roka.

Nová legislatíva

Premiér Fico vyzdvihol schválenie zákona o nájomnom bývaní v skrátenom legislatívnom konaní, a s tým súvisiace zvýšenie maximálneho príspevku od zamestnávateľa. Ten stúpol z pôvodných štyroch eur na meter štvorcový na 5,23 eura na meter štvorcový. Príspevok sa nezdaňuje a neplatia sa z neho odvody.

Vizualizácia nových nájomných bytov, ktoré by mali vyrásť v Košiciach. Foto: SITA/Katarína Lörincová

Predseda vlády pripomenul i to, že nedávno poslanci parlamentu schválili legislatívu, ktorá dôchodkovým správcovským spoločnostiam umožní investovať prostriedky nazhromaždené v druhom pilieri aj do projektov ako nájomné bývanie.

„Mám nejaké interné informácie, že by to mohlo byť veľmi úspešné,“ prezradil Fico. Prízvukoval tiež, že nikto nerozhodoval o peniazoch sporiteľov, iba dal možnosť správcovským spoločnostiam rozhodnúť sa investovať peniaze na Slovensku. Rovnako vyzdvihol pokrok mesta Košice v projekte výstavby nájomných bytov.

Nejde o sociálne byty

„Už nie sme v polohe teoretickej, sme v polohe prijímania konkrétnych rozhodnutí,“ zdôraznil premiér. Podobne ako v minulosti akcentoval, že nejde o sociálne, ale štandardné byty. Fico v súvislosti s témou výstavby nájomných bytov navštívil Košice aj v polovici januára. Počas aktuálnej návštevy avizoval, že by opäť rád prišiel o tri mesiace.

Vizualizácia nových nájomných bytov, ktoré by mali vyrásť v Košiciach. Foto: SITA/Katarína Lörincová

Primátor Polaček informoval, že mestské zastupiteľstvo by na svojom najbližšom rokovaní malo schvaľovať založenie spoločného podniku mesta s investormi. Spomenul tiež nový územný plán mesta, ktorého schvaľovanie očakáva na sklonku tohtoročného júna. Polaček zdôraznil, že nejde len o byty.

„Byt je len nástroj na to, aby sme mohli mesto rozvíjať. Aby sme dali bývanie ľuďom, ktorí sa následne budú môcť v meste cítiť dobre, budú v ňom môcť žiť,“ vyjadril sa. Dodal, že chcú pomôcť zdravotným sestrám, policajtom i ďalším, ktorí napríklad nedosiahnu na hypotéku.

Pripomenul, že posledný nájomný byt v Košiciach bol postavený pred desaťročiami. Zdôraznil tiež, že predstavené štyri lokality nie sú jediné, pripravené sú aj ďalšie. V predstavených lokalitách by malo byť dohromady postavených 720 bytov.