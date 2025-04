Štát na nájomné byty vyjednal len 5-percentnú DPH, Fico oznámil aj výšku príspevku od zamestnávateľa - VIDEO

Slovensko v rokovaniach s Európskou komisiou vyjednalo, že na štátne nájomné byty sa vzťahuje len 5-percentná DPH. Na piatkovej tlačovej besede to povedal predseda vlády Robert Fico.

Ako ďalej zdôraznil, v prípade štátnych nájomných bytov môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispieť na nájomné až do výšky viac ako 460 eur mesačne. Príspevok pritom nie je zdanený, ani sa z neho neplatia odvody.

Tri investičné zmluvy

Štát má momentálne podľa Fica podpísané s investormi na výstavbu bytov tri investičné zmluvy. „Dve s významnými rakúskymi spoločnosťami, jednu s lichtenštajnskou spoločnosťou,“ uviedol premiér s tým, že jeden z rakúskych investorov má možnosť kupovať aj súkromné bytové projekty, pokiaľ spĺňajú potrebné podmienky.

Momentálne je podľa Fica už registrovaných od 6 000 do 7 000 záujemcov, ktorí by chceli bývať v štátnych bytoch. Napríklad v Košiciach by podľa predsedu vlády v budúcnosti mohlo byť až 4 000 štátnych bytov.

V žiadnom prípade nepôjde o sociálne byty

Zdôraznil však, že v žiadnom prípade nepôjde o sociálne byty. „To sú byty v normálnej kvalite, ktoré pokiaľ by boli prenajímané, boli by za štandardnú komerčnú cenu,“ vysvetlil Fico.

Doplnil, že zmluva so záujemcom sa podpíše najskôr na päť rokov a po uplynutí tejto doby sa zmluva zmení na dobu neurčitú. „Čo dáva pre tohto nájomcu určitú mieru právnej istoty a stability,“ dodal premiér.