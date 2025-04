Mestský bytový dom v Bratislave je skolaudovaný, čoskoro pribudnú ďalšie (FOTO+VIDEO)

Dostupnosť bývania v Bratislave je dlhodobo nedostatočná, nehovoriac o nájomnom bývaní. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo to uviedol pri príležitosti kolaudácie mestského nájomného domu so 103 bytmi na Muchovom námestí v Petržalke. Bratislava podľa neho potrebuje viac bytov.

„Mesto dnes prenajíma približne 870 bytov, ďalších vyše tisíc bytov je v správe mestských častí, čo je veľmi málo,“ poznamenal. Ako dodal, od septembra minulého roku prijali viac ako tisíc žiadostí o nájomný byt. „V poradovníku máme 228 žiadateľov a 450 čakateľov na náhradné nájomné byty,“ doplnil.

TK pri príležitosti kolaudácie mestského nájomného bytového domu na Muchovom námestí v Petržalke Foto: SITA/S.Ambrová

V rámci zvýšenia dostupnosti bývania na magistráte založili sekciu bývania, predstavili materiál Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 a spustili viaceré opatrenia na podporu bývania, ako rekonštrukcie mestských bytov, výstavbu nových, ale aj založenie mestskej nájomnej agentúry.

„Ako jediné mesto na Slovensku sme sa dokázali dohodnúť s developermi trasparentným spôsosbom, že za zmenu územného plánu v prosprech zvýšenia zastavanosti vo forme kontribúcie prevedú do vlastníctva mesta päť percent podlahových plôch bytov, ktoré vdaka tomu postavia,“ poznamenal Vallo.

Prvý mestský bytový dom po 15 rokoch

Prvý mestský bytový dom v Bratislave po približne 15 rokoch je nájomný dom na Muchovom námestí, ktorý začali stavať v auguste 2023. Aktuálne je už skolaudovaný a na prelome mája a júna sa doň začnú sťahovať nájomníci. Vedľa neho má v rámci druhej etapy pribudnúť ďalší bytový dom s 50 bytmi.

„Okrem toho štartujeme výstavbu bytového domu na Terchovskej ulici a vedieme rozhovory o zapojení sa do štátom podporovaného nájomného bývania,“ poznamenal Vallo s tým, že vďaka ďalším projektom by do bytového fondu mesta mohlo postupne pribudnúť viac ako 400 bytov.

Na Muchovom námestí okrem bývania v najbližších mesiacoch pribudne verejný park a občianska vybavenosť. Časť bytov je financovaná pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a časť bytov financovalo ministerstvo dopravy formou nenávratnej dotácie, ako náhradné byty pre reštituentov.

Celkové náklady na výstavbu mestského bytového domu na Muchovom námestí predstavovali viac ako 11 miliónov eur. Z toho vlastné zdroje mesta tvorili viac ako 4 milióny eur, úver zo ŠFRB bol vo výške 2,9 milióna eur a dotácia z ministerstva dopravy 4,4 milióna eur.

Silnejší sociálny aspekt

Minister dopravy Jozef Ráž poznamenal, že nájomné bývanie na Muchovom námestí má silnejší sociálny aspekt ako štátom pdoporované nájomné bývanie. „Ide tu o byty, ktoré sú pre sociálne slabšie skupiny, narozdiel od tých, ktoré má na starosti druhá schéma, takzvaného komerčného štátom podporovaného nájomného bývania,“ vysvetlil.

Ako dodal, v prvom prípade ide o byty ktoré bude spravovať mesto, v druhom prípade ide o byty, ktoré bude spravovať súkomý investor s podporou zamestnávateľa, pričom tieto sú určené skôr na stabilizáciu pracovníkov v štátnej správe či veľkých fabrikách.

Minister tiež skonštatoval, že situácia súvisiaca so zmenami územných plánov a prípravou procesov stavebného povoľovania trvá na Slovensku nekonečne dlho. „To je to, čo nám zvyšuje aj ceny tých bytov a v konečnom dôsledku vytvára slabú ponuku na trhu s bytmi,“ poznamenal Ráž.

Práve zmeny stavebného zákona by podľa neho mali zabezpečiť rýchlejšie povoľovacie procesy. „Dúfam, že v spolupráci s veľkými mestami dôjde aj k pružnejším zmenám územných plánov, aby sa nám podarilo rozostavať Slovensko,“ doplnil minister.

Nájomné podľa výšky príjmu

„Tento nový mestský bytový dom ponúka širokú skladbu bytov od jednoizbových až po štvorizbové, pričom 51 je určených pre náhradné bývanie a 52 pre nájomné bývanie z mestského poradovníka,“ priblížila viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavúchová.

Nájomníkmi budú ľudia, ktorí sú znevýhodnení na trhu s bývaním, nachádzajú sa v bytovej núdzi, ale tiež ľudia, ktorí v Bratislave zabezpečujú služby vo verejnom záujme, ako zamestnanci zariadení sociálnych služieb, mestskej polície, či učitelia a zdravotníci, v zmysle novej schémy prideľovania mestských nájomných bytov.

Výška nájmu sa podľa viceprimátorky bude pohybovať približne od 250 do 500 eur. „Každý obyvateľ bude mať vlastný výmer, v ktorom sa bude zohľadňovať výška jeho príjmu a byt v ktorom býva,“ vysvetlila Antalová Plavúchová.

Ďalším v poradí bude bytový dom na Terchovskej ulici v Ružinove, kde momentálne finalizujú podklady pre verejné obstarávanie. „Druhým projektom je bytový dom Žitavská v mestskej časti Vrakuňa, kde už máme územné rozhodnutie a začiatok výstavby plánujeme koncom roka 2026,“ dodala.

Ako doplnil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka, štátny fond prispel v rámci projektu na 52 bytov výhodným úverom s jednopercentným úverom. „Tieto byty musia mať zachovaný určitý sociálny apsekt, preto majú rodiny limitovaný príjem do výšku trojnásobku životného minima domácnosti,“ vysvetlil.