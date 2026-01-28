Keď je menej viac: Minimalizmus v interiéri nie je o prázdnote, ale o vedomej voľbe

Minimalizmus v interiéri nie je o prázdnote, ale o vedomej voľbe. Menej predmetov znamená viac vzduchu a svetla, čistejšie línie a voľnejší prúd myšlienok. Portál dezeen.com prináša pohľad do obývačiek v štýle minimalizmu, ktorý by mal podľa viacerých dizajnérov vládnuť v roku 2026. Nechajte sa inšpirovať.
Plaka House v Grécku od Local Local
V obývacej časti neoklasicistického domu v Aténach prevláda výlučne biela a monochromatická paleta farieb, ktorú prerušuje iba červená terazzová podlaha a krb zrekonštruovaný zo zeleného mramoru z ostrova Tinos.
Amami House, Japonsko, od Sakai Architects
Obydlie nezávislé od elektrickej siete sa nachádza na japonskom ostrove Amami Ìshima. Miestne štúdio ho zariadilo minimalistickým spôsobom a funguje ako plne solárna budova so zeleninovou záhradou. Obývačku charakterizujú dosky japonského cédra farbené miestnym bahnom a extraktom zo stromu Sharimbai.
Madridský apartmán v Španielsku, od Hanghar
Zrekonštruovaný madridský byt zo 70. rokov 20. storočia ukazuje, že minimalistický nemusí vždy znamenať monochromatický. Jednoduchý dojem dotvárajú farebné prvky v podobe mriežkovanej žltej stoličky pripomínajúcej klietku a lesklej, zaoblenej červenej pohovky.
Dom pri mori, Spojené kráľovstvo, od Of Architecture
Londýnska architektonická kancelária navrhla tento dom pri pláži v Cornwalle pre pár surfistov a umelcov, aby odrážal ich bezstarostný životný štýl. Jeho interiér charakterizuje „jednoduchý, robustný a úžitkový“ obytný priestor, čo dosiahli pomocou palety pieskových odtieňov a závesných lámp v industriálnom štýle.