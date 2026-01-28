Keď je menej viac: Minimalizmus v interiéri nie je o prázdnote, ale o vedomej voľbe

Nahliadnite do obývačiek zariadených v štýle minimalizmu, ktorý by mal vládnuť tento rok.
moderný interiér domu
moderný interiér domu
Minimalizmus v interiéri nie je o prázdnote, ale o vedomej voľbe. Menej predmetov znamená viac vzduchu a svetla, čistejšie línie a voľnejší prúd myšlienok. Portál dezeen.com prináša pohľad do obývačiek v štýle minimalizmu, ktorý by mal podľa viacerých dizajnérov vládnuť v roku 2026. Nechajte sa inšpirovať.

Plaka House v Grécku od Local Local

V obývacej časti neoklasicistického domu v Aténach prevláda výlučne biela a monochromatická paleta farieb, ktorú prerušuje iba červená terazzová podlaha a krb zrekonštruovaný zo zeleného mramoru z ostrova Tinos.

Plaka House, Grécko, Local Local
Plaka House, Grécko, Local Local www.dezeen.com

Amami House, Japonsko, od Sakai Architects

Obydlie nezávislé od elektrickej siete sa nachádza na japonskom ostrove Amami Ìshima. Miestne štúdio ho zariadilo minimalistickým spôsobom a funguje ako plne solárna budova so zeleninovou záhradou. Obývačku charakterizujú dosky japonského cédra farbené miestnym bahnom a extraktom zo stromu Sharimbai.

Amani House, Japonsko, Sakai Architects
Amani House, Japonsko, Sakai Architects www.dezeen.com

Madridský apartmán v Španielsku, od Hanghar

Zrekonštruovaný madridský byt zo 70. rokov 20. storočia ukazuje, že minimalistický nemusí vždy znamenať monochromatický. Jednoduchý dojem dotvárajú farebné prvky v podobe mriežkovanej žltej stoličky pripomínajúcej klietku a lesklej, zaoblenej červenej pohovky.

Madridský apartmán, Španielsko, od Hanghar
Madridský apartmán, Španielsko, od Hanghar www.dezeen.com

Dom pri mori, Spojené kráľovstvo, od Of Architecture

Londýnska architektonická kancelária navrhla tento dom pri pláži v Cornwalle pre pár surfistov a umelcov, aby odrážal ich bezstarostný životný štýl. Jeho interiér charakterizuje „jednoduchý, robustný a úžitkový“ obytný priestor, čo dosiahli pomocou palety pieskových odtieňov a závesných lámp v industriálnom štýle.

Dom pri mori, Spojené kráľovstvo, Of Architecture
Dom pri mori, Spojené kráľovstvo, Of Architecture www.dezeen.com
