Kancelárska budova BBC1 v Bratislave má nového majiteľa, Wood & Company má za sebou ďalší úspešný predaj

Finančná skupina Wood & Company má za sebou tretí predaj v segmente kancelárii. Po niečo vyše roku od predaja prvej administratívnej budovy Westend Tower v Bratislave sa aktuálna transakcia týka kancelárskej budovy Bratislava Business Center 1 (BBC1) v lokalite Mlynské nivy.
Kupujúcim je spoločnosť Amigal Group, ktorá stála aj za kúpou Westend Tower. Budova BBC1 sa stala súčasťou portfólia Wood & Company Office podfondu v marci 2021 ako aktívum s nižšou obsadenosťou.
„Strategickým cieľom bolo stabilizovanie aktíva a zvýšenie dlhodobej hodnoty prostredníctvom aktívneho asset managementum,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že kľúčovým prvkom bol dôraz na leasing a implementácia neservisovaného flexibilného kancelárskeho konceptu. Vďaka tomu sa podarilo zvýšiť obsadenosť budovy na približne 90 percent.
„Dlhodobé výnosy dosahujeme kombináciou kvalitného asset managementu a strategickej rotácie portfólia. Projekt BBC1 je príkladom aktíva, ktoré sme dokázali v náročnom období stabilizovať, zvýšiť jeho obsadenosť a následne ho úspešne predať,“ uvádza Local Partner Wood & Company Martin Šmigura. Spoločnosť Amigal Group sa dlhodobo zameriava na akvizície menších kancelárskych nehnuteľností, ktoré nájomcom ponúkajú alternatívu flexibilných nájomných zmlúv.
Wood & Company od roku 2017 buduje diverzifikované portfólio kancelárskych nehnuteľností v hlavných mestách regiónu CEE. V súčasnosti vlastní deväť kancelárskych budov a Wood & Company Office podfond dosiahol k 30. septembru.2025 anualizovaný výnos od založenia 9,82 percenta v eurovej triede. Skupina plánuje uvoľnené prostriedky alokovať do ďalších akvizícií kancelárskych aktív najmä v hlavných mestách Českej republiky a Poľska, pričom zvažuje aj ďalšie trhy v regióne.