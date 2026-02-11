Kampus zdravia a športu v Petržalke sa stáva realitou. Spustili prípravné práce - FOTO

Očakávaný Kampus zdravia a športu v bratislavskej Petržalke sa postupne stáva realitou. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil prvé terénne práce, ktoré sú nevyhnutným krokom k výstavbe areálu. Moderný kampus poskytne priestor pre vzdelávanie, aplikovaný výskum, športové aktivity, ale aj regeneráciu zdravia.
„Kampus bude spájať zdravie a pohyb do jedného funkčného celku. Vytvorí tak podmienky, aby sa šport a aktívny životný štýl stali prirodzenou súčasťou každodenného života a aby mali ľudia k dispozícii moderné zázemie aj pre prevenciu, regeneráciu a podporu zdravia,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.
Projekt za približne 75 miliónov eur zároveň posilní kapacity športu a vzdelávania, prepojí ich s aplikovaným výskumom a prinesie kvalitný verejný priestor využiteľný pre študentov, športovcov aj širokú verejnosť.
Budovanie primárnej infraštruktúry
Prvé prípravné práce spustila Bratislavská župa tento týždeň. Aktuálne realizujú odstraňovanie náletových drevín a hustého rastlinstva, ktoré umožní vyčistenie a sprístupnenie plochy pre ďalšie prípravné kroky. „Po získaní všetkých potrebných povolení bude nasledovať odstránenie zostávajúcich drevín zasahujúcich do plánovanej výstavby a následne zemné práce,“ priblížila samospráva.
V prvom polroku 2026 plánuje BSK začať s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne výstavbou Filakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu.
Vzdelávanie aj atletický štadión
Nový športový areál v Petržalke bude pozostávať z viacerých objektov, ktoré sa budú synergicky prepájať. Tvoriť ho bude budova školy vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra, internát, hokejová hala, atletický štadión či multifunkčná hala.
Bratislavská župa buduje projekt v spolupráci s kľúčovými partnermi. Jeho súčasťou bude domovské zázemie pre aplikovaný výskum zameraný na prevenciu verejného zdravia, stredoškolské vzdelávanie, hokejová akadémia, ale aj priestor pre športové aktivity verejnosti.
Hlavný objekt športovo-zdravotníckeho kampusu je koncipovaný pre 696 študentov rôznych odborov. Jeho súčasťou má byť aj súbor exteriérových a interiérových športovísk, ako aj jedáleň s internátom pre 20 percent študentov a externých pracovníkov.