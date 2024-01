8 tipov, ako zvládnuť návrh interiéru svojpomocne

Návrh vlastného interiéru je záležitosť, pred ktorou máme väčšinou rešpekt. Uvažujeme nad tým, kam položíme gauč, kde umiestnime tienidlo či zavesíme obraz, a pritom nám uniká, že do novej kúpeľne sa nezmestí ten už kúpený sprchový kút.

Premyslené naplánovanie nového interiéru je kľúčom k úspechu a vyhneme sa aj zbytočným výdavkom a strate času. Aby sa návrh napokon premenil na realitu, nemusíme sa len striktne pridržiavať najnovších trendov, plánujme v súlade s tým, čomu veríme a v čom sa my cítime príjemne.

Obývačka s výrazným modrým čalúneným nábytkom gettyimages.com

1. Inšpirujte sa. Pri pátraní po inšpirácii môžete využiť nie len internet, ale aj inšpiratívne zariadené showroomy v niektorých obchodoch, či prezerať si dizajnové časopisy, čo má tiež svoje čaro.

2. Určte si svoj štýl. Pri zariaďovaní každej miestnosti je dôležitý odlišný prístup, no jednotný štýl v celom byte či dome dodáva priestoru harmóniu. Zvoľte si štýl, ktorý vám je najbližší a inšpirujte sa ním. Či už to je minimalizmus, retro, provensálsky, alebo škandinávsky. Pamätajte však, že nadčasové zariadenie nie je len o vytvorení vzhľadu, je to štýl, ktorý obstojí v skúške časom a nie je viazaný na konkrétne desaťročie alebo trend.

3. Zohľadnite priestor. Pri bytovom dizajne je kľúčové pred začatím zariaďovania presne definovať priestor, vnímať, na čo má slúžiť, aké má výhody aj nedostatky. Dôkladný prieskum priestoru je kľúčový pre úspešné plánovanie, musí zohľadňovať tých, ktorý v ňom žijú, aj ich zvyky a potreby. Nedávajme sklenený stôl do jedálne, ak máme štyri malé deti, ani lesklú podlahu, ak radi chodíte bosí.

4. Funkčnosť je základ. Pri zariaďovaní nepodliehajte každému novému trendu. Držte sa pôvodného zámeru a vyhýbajte sa hromadeniu zbytočností a dekoráciám. Pri nákupe nábytku dbajte na veľkosť miestnosti a nezabúdajte na dostatočné osvetlenie. Myslite na to, že zrkadlá môžu opticky zväčšiť priestor, ak ho je v priestore málo. Vyberte si kvalitný nábytok z prírodných materiálov a investujte do kvality tam, kde to má zmysel. Pamätajte, že detail rozhoduje, a preto naplánujte ukrytie káblov za nábytok alebo využite špeciálne priechodky na káble priamo v nábytku pre lepší poriadok.

Obývacia izba s jedálňou v otvorenom priestore gettyimages.com

5. Zvoľte farebné odtiene, ktoré budú v interiéri dominovať. Farby sú významným prvkom v interiéroch. Klasické a minimalistické odtiene bielej, béžovej a sivej sú stále populárne, no výrazné farby ako červená, či žltá získavajú tiež na obľúbenosti. Ak chcete držať krok s trendami, môžete zaradiť do svojho interiéru odtieň Peach Fuzz, nedávno vyhlásený za Farbu Roku 2024. Tento teplý, oranžovo-ružový odtieň vytvára pocit starostlivosti a pohody, ideálny je aj pre interiéry, do ktorých prinesie harmóniu a relaxáciu. Pri výbere netreba zabúdať, aby farby v interiéri ladili od stien až po podlahu, a že kombináciou vami vybraných farebných tónov a prírodných farieb vytvoríte nadčasový dizajn, ktorý bude odrážať aj účel miestnosti.

6. Každá izba má svoje dôležité miesto, ktoré okamžite priťahuje pozornosť. Ak neviete, kde začať pri zariaďovaní, jednoducho si vytvorte toto miesto. Môže to byť veľké okno, krb alebo miesto vytvorené umelo – farbou, vzorom, zrkadlom alebo iným prvkom. Toto miesto zdôraznite dekoráciami a zvyšok izby zariaďte minimalisticky.

Peach fuzz – farba roka 2024 gettyimages.com

7. Nakreslite si plán. Nemusíte byť umelcom, aby ste zvládli nakresliť jednoduchý plán. Pre každú miestnosť si vytvorte takýto náčrt. Každý kus nábytku a doplnok by mal mať svoje určené miesto. Pri kreslení plánu obývačky napríklad zvážte umiestnenie sedačky, televízie, konferenčného stolíka a ďalších prvkov. Nezabudnite na osvetlenie, a tiež na detaily ako luster, vázy, kvety, knižnica a podobne. Buďte ako profesionálni návrhári interiérov, ktorí používajú počítač s programami na vizualizáciu priestoru.

8. Myslite na detaily. Dokonalý interiér nie je len o farbách a nábytku, ale aj o detailoch. Aby bol váš domov naozaj útulný, treba dbať aj na zdanlivé maličkosti. Koberce, ktoré priestor zútulnia, či osvetlenie, ktoré má obrovský vplyv na atmosféru miestnosti. Dbajte na prísun denného svetla a kvalitné závesy alebo žalúzie, ktoré zabezpečia elegantný vzhľad. Nepreháňajte to s dekoráciami, ale nezabúdsjte, že robia veľký dojem. Preto v interiéri počítajte napríklad s dekoračnými vankúšami, ktoré mu pridávajú textúru a teplo.