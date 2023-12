Moderná kúpeľňa: Trendy dizajnu, vďaka ktorým vytvoríte domáce wellness

Ako svoju kúpeľňu vylepšiť? Máme pre vás niekoľko inšpirácií, ktoré vychádzajú z moderného minimalistického konceptu a luxusnej atmosféry hotelov.

Kúpeľňa – to je miesto, kde si môžete vytvoriť svoje súkromné kúpele bez ohľadu na jej veľkosť. Aby ste si užívali aromaterapiu alebo príjemnú masáž v sprche, je dôležité vytvoriť správnu atmosféru v tejto miestnosti. Ak ste však v rozpakoch, ako svoju kúpeľňu vylepšiť, máme pre vás niekoľko inšpirácií, ktoré vychádzajú z moderného minimalistického konceptu a luxusnej atmosféry hotelov. Každý výsledok však bude ovplyvnený vaším osobným štýlom.

Spálňa spolu s kúpeľňou – originálne a praktické

Spojenie spálne a kúpeľne môže byť originálnym a praktickým riešením, ak kúpeľňu využíva len pár. Použitie správnych materiálov a stavebných úprav umožní prepojiť tieto dve funkčné zóny v byte. Kúpeľňu možno ľahko zladiť s nábytkom v spálni. Pri výbere treba však myslieť na materiály odolné voči vlhkosti. Podlahu môžete pokryť vinylom, laminátom alebo ošetreným drevom. Ak máte podlahové vykurovanie, dlažba môže byť tiež elegantnou voľbou.

Dovolenka na horách i u vás doma

Možno ste už zažili dovolenku na mieste, ktoré sa vám páčilo a chcete sa tam vracať každý rok. Niekedy dokonca nájdete prvky v hoteli, ktoré by sa skvelo hodili aj do vášho bytu. Horský hotel môže byť vynikajúcim zdrojom inšpirácie pre vašu kúpeľňu. Môžete si predstaviť útulnú kúpeľňu v prírodnom štýle s fínskou saunou, ktorú je možné umiestniť i do menšej miestnosti. Úložný priestor môže byť riešený závesnou skrinkou pod umývadlom. Výber obkladov by mal zohľadniť saunu a množstvo denného svetla v miestnosti. Aj keď sa to na začiatku môže zdať ako veľký projekt, na konci si budete môcť užívať relaxáciu vo vlastných domácich kúpeľoch.

Prírodné materiály v kúpeľni

Ak si predstavujete dekor z dreva, kameňa a zelene všade navôkol, je to určite správna cesta, ale nie jediná. Môžete sa inšpirovať prírodou aj inými spôsobmi, napríklad použitím teplých a neutrálnych farieb a organických tvarov. Existujú sprchové hlavice a stropné panely, ktoré dokážu simulovať letný dážď, čím osviežia vaše telo kvapkami, ktoré prenikajú vzduchom. Môžete tiež dbať o udržateľnosť a používať recyklovateľné materiály, napríklad kúpeľňové prvky vyrobené z ocele s nízkym obsahom CO2.

Samostatná vaňa dodáva atmosféru

Voľne stojacia vaňa môže poskytnúť kúpeľni úplne inú atmosféru. Tento solitér sa skvele hodí aj do spojených priestorov. Existuje mnoho rôznych materiálov, z ktorých sa vane vyrábajú, od smaltovanej ocele po moderné kompozitné materiály. Vaňa na nožičkách môže potešiť fanúšikov retro prvkov.

Moderná a nadčasová elegancia

Správna kombinácia farieb, materiálov a doplnkov môže urobiť aj malý priestor vzdušným, útulným a opticky väčším. Osvetlenie hrá dôležitú úlohu, vrátane podsvietenia zrkadla a výklenkov v sprche. Kombinácia tmavého a svetlého kameňa s drevom môže vytvoriť elegantný vzhľad. Mosadzné doplnky s brúseným povrchom môžu celý dizajn dotvoriť a skrášliť. Záleží však od vášho vkusu.